Adventskonzert im Altenburger Schloss bietet Musik und Literatur

Altenburg

Altenburg hat in der Advents- und Weihnachtszeit einige sich jährlich wiederholende Veranstaltungsreihen. Eine davon ist die von Felix Friedrich zu verantwortende am Vorabend des 1. Advents im Schloss. Ein Merkmal solcher Traditionsveranstaltungen ist ein Stammpublikum, auf das die Veranstalter bauen können.

Lustige Texte, volkstümliche Musik

So war es auch am vergangenem Sonnabend im erfreulich gut besetzten Bachsaal, in den der „Herr der Orgel“ sein Publikum mit der Kombination Orgel und Literatur gelockt hatte. Für letzteres hatte er sich Frank Sieckel aus Nordhausen an seine Seite geholt und beim Lesen des Programms wurde deutlich, dass es kein großes Werk a la „Weihnachtsoratorium“ geben würde, sondern musikalische und literarische Miniaturen, zu einem besinnlichen Programm zusammengefügt. Mit „besinnlich“ werden im Dezember viele Veranstaltungen bezeichnet, weil man sich stärker als sonst auf den eigentlichen „Sinn“ des Weihnachtsfestes „besinnt“. Andernorts kommen manche ernst und etwas schwer daher, nicht aber hier im Bachsaal.

Die Texte waren eher lustig und die Musik eher volkstümlich im Sinne von durchgehend bekannt. Felix Friedrich gab sie direkt als Original auf der Orgel wie „Es ist ein Ros` entsprungen“ und „Marie durch ein Dornwald ging“ und den „Abendsegen“ aus Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ sowie Johannes Brahms „Wiegenlied“ und Mozarts „Ave verum corpus“ oder in Form von Bearbeitungen großer Meister wie die Variationen über „Tochter Zion, freue dich“ von Beethoven oder die Variationen über „O du fröhliche, o du selige ..“ von Benjamin Carr (1768-1831) einem englischen Musiker, Verleger und Komponisten, der in den USA lebte. Etwas länger und weniger populär waren fünf Präludien für Orgel von Friedrich Smetana. Das Publikum hätte manches mitsingen können, tat es aber aus gutem Grunde nicht, sondern ließ sich durch die differenzierte ausgezeichnete Interpretation des Organisten Felix Friedrich in Adventsstimmung versetzen, das Beste,was an diesem Sonnabendspätnachmittag geschehen konnte.

Dinge, die man nicht verpassen sollte

Auch die von Frank Sieckel gelesenen Texte waren zum größten Teil Standards, die man schon da und dort gehört oder auch selbst gelesen hatte. Aber die Art und Weise, wie der Vorleser die ins Humoristische gehenden Texte vor das Publikum brachte, war köstliche Unterhaltung mit sinnigem Tiefgang. Sein erster Text ist eine wahre Geschichte und handelt von einem Experiment in einer Metrostation in Washington. Joshua Bell, einer der berühmtesten Geiger, spielt dort Musik von Bach, an einem unpassenden Ort zu unpassender Zeit. Nur wenige beachten ihn, alle hasten vorbei. Fazit: Wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, anzuhalten und einem der besten Musiker der Welt zuzuhören, der einige der großartigsten Musiken spielt, die je geschrieben wurden – wie viele Dinge verpassen wir dann? Böte die Weihnachtszeit nicht die beste Möglichkeit, das zu ändern? Innezuhalten und Musik zu hören?

Alle, die am vergangenen Sonnabend im Schloss zu dieser Veranstaltung waren, taten dies.

Von Manfred Hainich