Älteste Altenburgerin frühstückt mit Bodo Ramelow und André Neumann

Altenburg

Sie ist mit 106 Jahren die älteste Altenburgerin – Gerda Metze. Weil sie bis auf das arg nachlassende Gehör noch immer sowohl geistig als auch körperlich bemerkenswert fit ist, hat die ehemalige Lehrerin zum Jahresende 2021 gemeinsam mit ihrer Tochter Sigrid Heyde Weihnachtskarten im XXL-Format gebastelt. Eine davon ging an Oberbürgermeister André Neumann (CDU) und eine an Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke). Letzterer fand das so nett, dass er die betagte Skatstädterin kennenlernen wollte.

Ein bisschen hat’s gedauert, doch am Montag klappte es. Der im Zusammenhang mit anderen Terminen in Altenburg weilende Ministerpräsident und der OB luden Gerda Metze und ihre Tochter zu einem gemeinsamen Frühstück ins Rathaus ein. Sehr zur Freude der alten Dame, die sich überaus geehrt fühlte und sich gern mit den beiden Politikern im Anschluss an das Frühstück, bei dem es ihr vor allem die süßen Sachen angetan hatten, dem Fotografen stellte. Nun freut sich Gerda Metze schon auf ein Wiedersehen mit André Neumann am 12. Juli zu ihrem 107. Geburtstag. Ob sie dann auch die älteste Thüringerin ist, wusste Bodo Ramelow nicht mit Sicherheit zu sagen.

Von Ellen Paul