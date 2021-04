Ältester Bürgermeister des Altenburger Landes: Bernd Burkhardt aus Kriebitzsch wird 80

Kriebitzsch

Auf dem Schreibtisch im Büro stapeln sich Ablagen mit Papier. Ein Computer steht hier nicht. In den Vitrinen sind Geschenke aus der Amtszeit als Kriebitzscher Bürgermeister aufbewahrt – Radlader im Spielzeugformat, Bierkrüge, Plaketten und CDs. An der Wand hängen Karten der Gemeinde und ein Bild des ersten Gemeinderats mit Bernd Burkhardt als Bürgermeister. Er hält sich selten in diesen Räumlichkeiten auf. Viel lieber ist der Mann, der am heutigen 1. April 80 wird, im Dorf unterwegs.

Bernd Burkhardt wurde 1941 in Rositz geboren. Seine Eltern wohnten in Leesen, einem Dorf westlich von Zechau, das in den 1950er-Jahren wegen der Braunkohle abgebaggert wurde. Heute befindet sich das Naturschutzgebiet des Tagebaurestloches Zechau an dieser Stelle. Die Familie siedelte nach Kriebitzsch um. Bereits nach seiner Jugendweihe im Jahr 1955 begann Bernd Burkhardt eine Ausbildung als Traktorist bei der Maschinen-Traktoren-Station in Meuselwitz. Der Vater wollte, dass sein Sohn die Mittelschule besucht, doch das war für den damals 14-Jährigen keine Option. Durch seine ländlich geprägte Heimat interessierte er sich für die Landwirtschaft und nutzte die Chance, zum ersten Jahrgang dieser Ausbildung zu gehören.

Seit den 80er-Jahren im Gemeinderat aktiv

Beruflich blieb Burkhardt der Landwirtschaft treu. Er arbeitete im Meliorationswesen und in der Tierproduktion. Nach 1990 war er am Flughafen in München im Einsatz und verbrachte die letzten Jahre bis zur Rente bei einem Bauunternehmen. Dabei machte ihm immer die Bedienung von technischen Geräten am meisten Freude.

Seine politische Laufbahn begann bereits in den 1970er-Jahren mit dem Eintritt in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Seit den 80er-Jahren ist er im Gemeinderat tätig. „Im Grunde bin ich bis heute nicht aus der Partei ausgetreten“, sagt Bernd Burkhardt, der für die Linkspartei im Amt ist. Die politische Zugehörigkeit ist für ihn in der Kommunalpolitik zweitrangig. Viel wichtiger sind ihm das Engagement vor Ort, die Verbindung zu Unternehmen der Region oder der Austausch mit den Bürgern. „Mein Ziel ist es, das Dorfleben zu verbessern. Dafür bin ich angetreten und gewählt worden.“

Seit 1999 Bürgermeister

Den Entschluss, sich für sein Heimatdorf Kriebitzsch als Bürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen, traf Bernd Burkhardt 1999. Mitglieder des Gemeindeamtes sprachen ihn immer wieder darauf an, ob er sich eine Kandidatur vorstellen könne. Mit über 50 Prozent setzte er sich bei der Wahl gegen die Gegenkandidaten durch. Die nächste Wahl gewann er mit 96 Prozent und war in manchen Jahren der einzige Kandidat, der auf dem Wahlzettel stand.

Immer an seiner Seite ist Carmen Verch. Sie arbeitet seit 2004 in der Gemeinde und ist die rechte Hand des Bürgermeisters. Sie kümmert sich um seine Termine, die Kommunikation mit den Vereinen oder die Gemeinderundschau. „Wir sind wie ein altes Ehepaar. Wir kennen uns schon viele Jahre und manchmal fliegen die Fetzen“, erklärt Carmen Verch. Bei schwierigen Entscheidungen beraten sie sich. Jeder schätzt die Meinung des anderen. Früher habe sie ihm Reden geschrieben, doch das gehört der Vergangenheit an. „Er redet eh, wie ihm der Schnabel gewachsen ist“, erklärt Carmen Verch schmunzelnd.

Kein Bürgermeister fürs Büro

Bernd Burkhardt ist nur bei offiziellen Anlässen im Anzug anzutreffen. Seine alltägliche Arbeitskleidung besteht aus Weste und Stiefeln. Er ist kein Bürgermeister, der vom Büro aus delegiert. Er packt selbst mit an, besonders, wenn es um handwerkliche Tätigkeiten geht. Der Radlader ist sein „Lieblingsspielzeug“.

Nach 22 Jahren Amtszeit blickt Bernd Burkhardt auf zahlreiche Projekte zurück. Die alte Schule wurde renoviert, der Kindergarten ausgebaut, die Kirchenmauer erneuert oder das Volkshaus in Zechau modernisiert. „Nach der Einweihung der Feuerwehr sagte er zu mir: ‚So, Carmen, und jetzt bauen wir einen Teich‘. Es fasziniert mich, dass er immer wieder neue Ideen hat und vor Energie sprudelt“, sagt Carmen Verch.

Historie ist Burkhardt wichtig

Dem Bürgermeister ist es wichtig, die Historie der Gemeinde aufrecht zu erhalten. So ließ er am Gemeindeamt die Jahreszahl der Erbauung anbringen oder hängt Bilder von alten Gebäuden der Gemeinde in den öffentlichen Einrichtungen auf. Wenn irgendwo ein Gebäude abgerissen wird, werden die Materialien an anderer Stelle wiederverwendet. Auf die 800-Jahrfeier im Jahr 2014 blickt er mit Stolz zurück, da die Gemeinde von allen Seiten Unterstützung für das Fest bekam.

Seine Leidenschaft für Steine ist im ganzen Altenburger Land bekannt und hat dem Dorf den Spitznamen „Steinhausen“ eingebracht. An Denkmälern und Findlingen mangelt es in Kriebitzsch nicht.

Die umstrittenste Entscheidung seiner Amtszeit war wohl im Jahr 2009 die Enthüllung des Wilhelm-Pieck-Gedenksteins, an dessen Seite zudem eine Eiche als Gegenstück zur Adolf-Hitler-Linde gepflanzt wurde, die 2003 Straßenbauarbeiten weichen musste. Bernd Burkhardt wollte mit dieser Aktion an Frieden erinnern und die Vergangenheit würdigen. Schließlich war Pieck seiner Meinung nach nicht für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich. Das Echo war gewaltig. Überregionale Medien berichteten, Gegner bespritzten den Stein mit Farbbeuteln, und seine Frau erhielt Drohanrufe.

Bürokratie oft als Hindernis

Trotz vieler Bemühungen, das Dorf immer weiter zu erneuern, konnte Bernd Burkhardt nicht alle Pläne umsetzen. Oft stand ihm die Bürokratie im Weg. „Es dauert einfach zu lange, bis ein Antrag auf Fördermittel genehmigt wird. Die Gemeinden müssen selbst entscheiden können, was sie mit dem Geld machen.“ Auch der Datenschutz stellt den Bürgermeister vor Herausforderungen. Früher kannte er alle Einwohner der Gemeinde, doch mittlerweile geschehen die Zu- und Wegzüge zu schnell, als dass er sie nachvollziehen kann.

Engagiert für den Frieden in der Welt

Er engagiert sich im Bündnis „Mayors for Peace“, einem Zusammenschluss von Bürgermeistern aus der ganzen Welt, die sich für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen einsetzen. Vom Bürgermeister aus Hiroshima wurde er deswegen ausgezeichnet. Regelmäßig weht die Flagge der Organisation am Gemeindeamt.

Bis zum Ende seiner Amtszeit im Juni 2022 will Bernd Burkhardt den Anschluss von Kriebitzsch an den Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land weiter voranbringen. Sein Nachfolger soll jemand sein, der ein offenes Ohr für alle Bürger hat und sich gut im Dorf auskennt. „Ich habe schon jemanden im Blick, doch das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten“, sagt Bernd Burkhardt.

Nächstes Jahr endgültig Schluss als Bürgermeister

Seine letzte Amtszeit sollte eigentlich schon mit seinem 75. Geburtstag enden, doch Handwerker und Unternehmer aus Kriebitzsch überredeten ihn, sich noch einmal zur Wahl zu stellen. Nun feiert er auch den 80. Geburtstag als Kriebitzscher Bürgermeister. Im nächsten Jahr ist daher endgültig Schluss. Im Ruhestand kann er sich aber nicht vorstellen, jeden Tag vor dem Fernseher zu sitzen – und will die Gemeinde weiterhin unterstützen.

Von Lisa Gerth