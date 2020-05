Ärger um Verpflegungsgebühr für Kita-Knirpse im Norden des Altenburger Landes

In der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue hat es Ärger um die Verpflegungsgebühr für Kita-Knirpse gegeben. Die VG zog von Eltern die monatlich 25 Euro pro Kind ein, obwohl sie die Notbetreuung nicht in Anspruch nahmen. Doch nun gibt es eine Lösung.

Im Haselbacher Kindergarten gibt es wie in den anderen drei Kitas in der VG Pleißenaue derzeit nur eine Notbetreuung. Dennoch mussten alle Eltern die Verpflegungsgebühr zahlen, was für Ärger sorgte. Quelle: Mario Jahn