Auch in diesem Jahr wird es wieder zahlreiche Angebote in Altenburg zum Tag des offenen Denkmals geben, der am 8. September begangen wird. Die Palette reicht von Besichtigungen, Führungen und Ausstellungen bis hin zu begleitenden Konzerten und anderen Veranstaltungen. Auch der Denkmalpreis der Stadt Altenburg wird verliehen.