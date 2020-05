Ärgerliches Hin und Her im Altenburger Land: In der Krise sind klare Worte gefragt

Pahna

Die Hängepartie rund um den Erholungspark in Pahna verdeutlicht einmal mehr, wie kompliziert es in Zeiten von Corona ist, klare Regelungen zu finden. Das Landratsamt steht dabei, wie auch in der Debatte um das Fiebermessen an Schulen im Kreis, erneut wegen einer recht einsamen Entscheidung in der Kritik.

Zweierlei Maß

Dabei wird niemand bestreiten, dass bei allen Entscheidungen der Kreisverwaltung gerade in diesen Zeiten der Schutz von Gesundheit und Leben der Menschen im Altenburger Land an oberster Stelle stehen muss. Anders sieht die Sache allerdings aus, wenn es um die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen geht. Warum man etwa im Altenburger Land in Sachen Camping rigoros auf stur schaltet, während andernorts im Freistaat Dauercamper auf den Plätzen willkommen geheißen werden, sogar der Ministerpräsident ausdrücklich zum Gang in den rechtlich durchaus ähnlich gelagerten Kleingarten ermuntert, kann niemand schlüssig erklären. Den anfänglichen Verweis auf die Staatskanzlei, die die hiesige Praxis als korrekt gebilligt habe, kassierte das Sozialministerium vergangene Woche jedenfalls umgehend wieder.

Argumente tragen nicht

Und auch die Argumentation, dass man dem Erholungspark durch die Verordnungspraxis nicht wirtschaftlich schade, da man als Mitglied im Zweckverband ohnehin für etwaige Ausfälle mit einstehen müsse, trägt nicht. Auch der Kreis muss diese Mittel erst einmal aufbringen – genau wie die anderen im Verband organisierten Kommunen, die finanziell nicht alle auf Rosen gebettet sind. Und die betroffenen Mitarbeiter dürften ob solcher Aussagen ebenfalls nicht gerade in Jubelstürme ausbrechen.

Verwirrung in Erfurt

An die eigene Nase fassen muss sich allerdings auch die Landespolitik. Mitunter scheint in Erfurt die linke Hand nicht zu wissen, was die rechte tut. Das Ergebnis sind Missverständnisse, Sorgen und Frust, wie nun im Fall Pahna geschehen. Dabei braucht es gerade jetzt von allen Seiten klare Worte und umsichtiges Handeln – damit wir hoffentlich bald alle wieder normaler leben können.

Von Bastian Fischer