Ärgernis Vogeldreck: Altenburger CDU-Fraktion setzt am Bahnhof auf Taubenhäuser

Verunreinigungen auf Straßen und Fußwegen, illegale Sperrmüll- und Hausmüllablagerungen, Verschmutzungen durch Taubendreck: Diesen Themen widmete sich kürzlich die Altenburger CDU-Stadtratsfraktion. „Da unter anderem in der Umgebung vom Bahnhof und am Bahnhof-Center viele Tauben vorzufinden sind, haben Vertreter der CDU-Fraktion das Gespräch mit den jeweiligen Besitzern gesucht“, teilen die Christdemokraten mit.

Dabei sei intensiv über eine tierschutzgerechte Eindämmung der Taubenpopulation durch Austausch von Taubeneiern gegen Gipseier in Taubenhäusern gesprochen sowie Möglichkeiten zur Unterstützung aufgezeigt worden. Fraktionsvorsitzende Sandra Kretschmann habe beide Gesprächspartner als sehr offen und interessiert am Thema wahrgenommen. „Wir sind gespannt, ob sich die Umsetzung von Taubenhäusern entwickelt. In anderen Städten hat diese Maßnahme bereits erfolgreich zur Eindämmung der Taubenpopulation geführt.“

In jüngerer Vergangenheit gab es bereits mehrere Versuche, die Tauben insbesondere im Empfangsgebäude des Bahnhofs zu vergrämen.

