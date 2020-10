Ärztekammer eröffnet Verfahren gegen AfD-Politiker Robby Schlund

Gera/Berlin

Die Landesärztekammer Thüringen hat gegen den Arzt und Bundestagsabgeordneten Dr. Robby Schlund aus Ostthüringen ein berufsrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte Kammer-Sprecherin Ulrike Schramm-Häder gegenüber der OVZ. Die Einleitung des Verfahrens hatte der Kammervorstand in der vergangenen Woche beschlossen.

Dabei geht es um einen Vorfall auf einer Anti-Corona-Demonstration am 29. August in Berlin, als Schlund zwei Plakate hochhielt, auf denen der Berliner Virologe Christian Drosten sowie der Mediziner und Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach ( SPD) in Sträflingskleidung mit der Aufschrift „Schuldig“ zu sehen sind.

War Plakat-Aktion berufswidrig?

Dies hatte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, als unerträgliche Entgleisung bezeichnet und berufsrechtliche Schritte angekündigt. Die ärztliche Berufsordnung verpflichtet Mediziner, sich untereinander kollegial zu verhalten. „Unsachliche Kritik an der Behandlungsweise oder dem beruflichen Wissen einer Ärztin oder eines Arztes sowie herabsetzende Äußerungen sind berufswidrig“, heißt es in Paragraf 29 der Thüringer Berufsordnung. Als mögliche Sanktionen kommen beispielsweise eine Rüge, eine Geldstrafe oder ein berufsgerichtliches Verfahren infrage.

Schlund spricht von politischer Satire

Schlund hatte zur Bundestagswahl 2017 das Direktmandat im Wahlkreis Greiz, Gera und Altenburger Land knapp verfehlt, war letztendlich über die Landesliste der AfD in den Bundestag eingezogen. Als Mediziner betreibt der 53-Jährige eine Privatpraxis in Gera. Das Plakat mit der Darstellung Drostens hatte er als „politische Satire“ bezeichnet, die vom Grundgesetz gedeckt sei. Er habe das Plakat nicht selbst erstellt, es in Berlin aber zeitweise gehalten. Zum Verfahren der Ärztekammer gehört, dass er selbst zu den Vorwürfen gehört wird. Für eine Stellungnahme gegenüber der OVZ war der Abgeordnete nicht zu erreichen.

Der AfD-Landesverband hatte sich von den Plakaten distanziert. Ein Sprecher bezeichnete sie als geschmacklos.

Kritik an Corona-Politik der Regierung

Schlund gilt als entschiedener Gegner der staatlichen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. So sprach er von einem Corona-Zick-Zack-Kurs der Regierung, der von mangelndem medizinischen und epidemiologischen Sachverstand zeuge. Zahlen würden „künstlich in die Höhe getrieben“. Viele Maßnahmen seien nutzlos und ergäben keinen Sinn. Es würden zu wenig Fachleute, Wissenschaftler und Forscher eingesetzt, um wichtige Entscheidungen im Sinne der Wirtschaft, des täglichen Lebens und der Gesundheit zu treffen. „Die Spaltung der Gesellschaft muss endlich aufhören und der Irrsinn sofort beendet werden“, forderte Schlund.

Von Jens Rosenkranz