AfD-Doppelkandidatur in Meuselwitz: Fliegt Carsten Leibnitz jetzt aus der AfD?

Meuselwitz

Die anstehende Doppelkandidatur der AfD zur Bürgermeisterwahl in Meuselwitz wird die Partei kräftig durchschütteln und sie wirft ein Licht auf die Machtkämpfe hinter den Kulissen. Neben Thomas Hoffmann, dem zweiten Stellvertreter von Amtsinhaber Udo Pick (FDP), wird auch Carsten Leibnitz zum Urnengang am 14. November und damit gegen seinen eigenen Parteifreund antreten – ein Sündenfall in jeder Partei.

Für Hoffmann gibt es kein Zurück mehr, denn das Kreistagsmitglied reichte bereits am Mittwochnachmittag offiziell seine Bewerbung ein. Folgt dem auch Leibnitz, kommt es zum Crash. Hoffmann sieht sich in diesem Fall ohne Schuld, obwohl die Lesart von Leibnitz eine andere ist. Danach soll schon vor Monaten abgemacht worden sein, dass Hoffmann zur Landtagswahl antritt und Leibnitz zur der des Stadtoberhaupts. Das stimme nur zum Teil, sagt Hoffmann nun der LVZ. Denn er habe sich seit Jahren als Stellvertreter für den Spitzenjob im Rathaus vorbereitet. Dafür habe er sehr viel Zeit und Mühe investiert, und allen in der AfD sei klar gewesen, dass er für die Partei zur nächsten Bürgermeisterwahl kandidiert. Hoffmann räumt ein, dass er sich habe breitschlagen lassen, auch zur Landtagswahl zu kandidieren. „Das war bestimmt ein Fehler“ und seiner Unerfahrenheit zuzuschreiben. „Aber wir hätten ansonsten keinen Landtagskandidaten gehabt.“

„Im Hinterzimmer ausgekungelt“

Das geht haarscharf an der Wahrheit vorbei. Denn einen Kandidaten hatte die AfD mit Thomas Rudy sehr wohl. Der 62-Jährige baute die AfD im Altenburger Land auf und entriss der CDU zur Landtagswahl 2019 das Direktmandat im Wahlkreis Schmölln – Meuselwitz – Gößnitz – Lucka. Doch Rudy wurde bei der Vorstandswahl als erster Kreissprecher abgewählt und sollte auch vor der für dieses Jahr geplanten Landtagswahl als Direktkandidat abserviert werden.

Rudy findet für die Doppelkandidatur deshalb klare Worte: „Damit machen wir uns lächerlich.“ Diese verfahrene Situation sei die Folge, wenn man Dinge „im Hinterzimmer auskungelt, anstatt offen miteinander zu reden“, sagte Rudy der LVZ.

AfD-Vorsitzende rechnet mit Wahlsieg

Eine weitere Folge des Machtkampfes trifft Carsten Leibnitz. Der 43-Jährige will sich über die zu seinen Ungunsten erfolgte Abstimmung bei der AfD-Kandidatenwahl hinwegsetzen und hatte dies unmittelbar danach schon angekündigt. Ein Mitglied des Landesvorstandes soll ihm daraufhin LVZ-Informationen zufolge mit einem Parteiverfahren gedroht haben, das auch mit einem Ausschluss enden kann.

AfD-Kreissprecherin Katrin Ewert. Quelle: AFD

Einem Statement von Katrin Ewert, eine der beiden Kreisvorsitzenden, zufolge, ist Leibnitz schon jetzt gar kein AfD-Mitglied mehr. Ewert bezeichnete Leibnitz als „parteilosen Kandidaten“, der gegen Hoffmann antritt. Dieser sprachliche Lapsus könnte als klassischer Freudscher Versprecher die Pläne der AfD-Führung schon vorwegnehmen. Zu dieser „Parallelkandidatur“ haben wohl persönliche Gründe geführt, sagte Ewert der LVZ. Jedoch haben die Ergebnisse der Bundestagswahl, insbesondere im hiesigen Wahlkreis, gezeigt, „dass ein von uns als Alternative für Deutschland aufgestellter Kandidat sehr gute Chancen hat, deutschlandweit der erste hauptamtliche Bürgermeister zu werden“, erklärte die Sprecherin.

Uwe Rückert erwägt Bewerbung

Derweil wird die schon jetzt illustre Kandidatenriege vermutlich noch bunter. So verdichten sich die Hinweise, dass Uwe Rückert, einstiges CDU- und AfD-Mitglied, nach seiner gescheiterten Bürgermeister-Kandidatur in Schmölln nun das Meuselwitzer Rathaus ins Visier nimmt. Zwar war dem Kreischef der Freien Wähler am Donnerstag kein klares Ja zu einer Bewerbung zu entlocken, aber im Gespräch zeichnete sich deutlich ab, wohin das Pendel ausschlägt.

„Ich bin von meiner Partei und meiner Fraktion dazu angefragt worden“, sagte Rückert. „Und zwar deutlich vor Schmölln.“ Er habe enge Verbindungen in die Schnauderstadt und gehe dort regelmäßig einkaufen. „Die Idee gefällt mir. Ich kann es nicht mehr ausschließen.“ Endgültig entscheiden werde er aber erst bis Freitag, 17.59 Uhr, sagte Rückert, der die Kreistagsfraktion Starke Heimat anführt.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler