Meuselwitz

Seit rund drei Monaten vertritt Klaus-Peter Liefländer (UWG) den langzeiterkrankten Bürgermeister Udo Pick ( FDP) in Meuselwitz als erster Beigeordneter. Nun sieht sich der Stellvertreter Kritik an seinem Führungsstil und wegen einiger seiner Entscheidungen ausgesetzt. Alleiniger Absender der Beanstandungen ist der Ex-AfD-Kreistagsfraktionschef Uwe Rückert, der Liefländer in einer öffentlichen Erklärung „eine Gegenbürgermeister-Show“ unterstellt und ihm mit Pick nicht abgestimmte Alleingänge vorwirft.

Liefländer verlegt Antrag in nicht öffentlichen Teil

Ein Anlass dafür sind für Rückert – ein Ex-CDU- und Ex-AfD-Mitglied – die Verschiebung eines Tagesordnungspunktes im städtischen Kultur-, Umwelt- und Sozialausschuss vom öffentlichen in den nicht öffentlichen Teil, was zwar von Liefländer beantragt, schließlich aber vom Ausschuss mehrheitlich so beschlossen wurde. Dabei handelte es sich um einen Antrag der AfD-Fraktion zur Befragung der Meuselwitzer Bevölkerung zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt (OVZ berichtete).

Kritik an Vorverlegung Stadtratssitzung

Zweiter Vorwurf des Ex-Landtagskandidaten ist die seiner Meinung nach unbegründete Vorverlegung der Stadtratssitzung vom 26. auf den 19. August durch Liefländer. Und das, obwohl im Rathaus die für den 18. oder 19. August avisierte Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte des Bürgermeisters bekannt war, was den gerade erst vom Krankheitsstand zurückkehrenden Pick vor erhebliche Herausforderungen gestellt haben würde, wie Rückert bemerkt.

Uwe Rückert (l.) hier zur Kreistagssitzung im Juni im Goldenen Pflug in Altenburg, mischt sich in Meuselwitz ein. Quelle: Mario Jahn

Drittens bezeichnete es der parteilose Kreisrat als fraglich, ob Liefländer seine Veränderungen im Rathaus mit Pick abgesprochen habe. Damit nahm Rückert Bezug auf einen OVZ-Bericht von Ende Juli unter der Überschrift „Vize-Bürgermeister krempelt Meuselwitzer Rathaus um“, worin Liefländer von kürzeren Wegen, einem regelmäßigeren Austausch innerhalb der Verwaltung und von einigen angeschobenen Vorhaben berichtet.

Rückert fragt, wie oft Liefländer als amtierender Beigeordneter bei Bürgermeister Pick angerufen und die „von der OVZ erwähnten ’großartigen Änderungen’“ mit ihm abgesprochen oder abgestimmt habe?

Eindeutige Regelung in der Kommunalordnung

Indirekt wurden die Vorwürfe schließlich in der letzten Stadtratsitzung thematisiert, als Noah Wendler ( AfD) Liefländer fragte, was denn der Bürgermeister von dessen Neuerungen halte. Der Vize erklärte, dass er darüber nicht mit Pick gesprochen habe, da er ihn in dessen Krankenstand nicht belästigen wollte und dies auch nicht tun werde. Die Kommunalordnung regele eindeutig, dass ein erkrankter Rathauschef von dessen erstem Beigeordneten vertreten werde.

Es sei doch aber sehr verwunderlich, dass Rückert überhaupt nichts mit Meuselwitz zu tun habe, nun aber für dessen Bürgermeister in die Bresche springe. Pick könne doch selbst reden, wenn ihm etwas missfalle, sagte Liefländer der OVZ. Allerdings habe der Rathauschef sich in den ganzen drei Monaten bislang nicht einmal bei ihm gemeldet. Er selbst sei nicht verpflichtet, Pick anzurufen.

Pick bis 7. September weiter außer Dienst

Die Verlegung des Stadtrates habe er unternommen, um sowohl Pick als auch den zweiten Beigeordneten, Thomas Hofmann ( AfD), zu entlasten, da der ursprüngliche Termin in der Zeit seines Jahresurlaubs gelegen hätte. Da sich Pick nun bis 7. September weiter außer Dienst befinde, hätte Hofmann die Sitzung leiten müssen. Ihm habe er die Verlegung angeboten und Hofmann habe dem zugestimmt, sagte Liefländer.

Die Veränderungen im Rathaus habe er vorgenommen, weil er einen anderen Führungsstil pflege, der eine intensivere Einbeziehung der Mitarbeiter und deutlich mehr Beratungen beinhaltet. So etwas müsse er mit niemandem abstimmen.

Da sich Liefländer seit Montag im Urlaub befindet, hat nun AfD-Fraktionschef Thomas Hofmann als zweiter Beigeordneter die Vertretung des Bürgermeisters übernommen.

Von Jens Rosenkranz