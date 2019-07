Schmölln

Thomas Senftleben, Kreistagsmitglied der AfD, hat den Bau der vier Windkraft-Anlagen bei Mohlis kritisiert. Insbesondere missfällt ihm, wie die Investoren mit Großplakaten für den Windpark werben. Diese bezeichnete Senftleben in einer Presseerklärung als „dreist-freche Reklame für Windenergie mit Fake-Potenzial“, die den umstrittenen Bau von vier VESTAS V136 Windenergieanlagen (WEA) in der beschaulichen Umgebung von Schmölln begleiten, einer Umgebung mit Weißstorch und Rotmilan. Diese Plakate zeigen einen Braunkohletagebau, umrahmt von einer Handvoll Windenergieanlagen. „Ein Unterschied, den man sehen kann“, sei dort zu lesen und „lieber sichtbar in die Höhe bauen, als tief in der Erde graben.“

Kraftwerk entspricht 600 Windrädern

Der nächstgelegene Braunkohletagebau sei bereits nach gut 35 Kilometern erreichbar, zu sehen sei er nicht. Höchstens bei guter Sicht das zugehörige Kraftwerk Lippendorf. „Hingegen sehr gut sichtbar sind mittlerweile fast flächendeckend und entsprechend zahlreich die beworbenen Windenergieanlagen. Um diese errichten zu können, muss sehr wohl tief in der Erde gegraben werden, für erforderliche Rohstoffe. Beton, Stahl, Kunststoffe und seltene Metalle wachsen bekanntlich nicht auf unseren Feldern“, erklärt der Schmöllner. Dem Kohlekraftwerk Lippendorf mit zwei Blöcken zu 900 Megawatt entsprächen nach installierter Leistung rund 600 Stück Windenergieanlagen des Typs VESTAS V136 zu 3,5 KW.

Überkapazitäten müssen billig verkauft werden

Manche sprechen offen von Ressourcenverschwendung, angesichts der bekannten Tatsache: kein Wind gleich kein Strom. Zuviel Wind sei aber auch nicht förderlich, denn entstehende Überkapazitäten müssen billig an der Strombörse verkauft werden. Bei der Versorgungssicherheit sei Fehlanzeige.

Das alles geschehe dem Klimaschutz zuliebe. Hoffentlich richte sich das Klima dann auch nach den Vorgaben und stelle sich auch wie gewünscht ein, wenn schon so viele teure und aufwendige Maßnahmen für seinen Schutz aufgebracht werden, erklärt Senftleben. Demnächst wohl eine CO2- Steuer, zusätzlich zur bereits seit langem eingeführten Ökosteuer und der Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage.

Feste Einspeisevergütung

Die EEG-Umlage garantiere den Stromerzeugern aus erneuerbaren Energiequellen, so auch den Betreibern von Windenergieanlagen, eine bevorzugte Einspeisung und eine feste Einspeisevergütung, unabhängig von jeder ökologischen und ökonomischen Effizienz. Eine Folge dieser Ineffizienz für den Endverbraucher sei, „dass wir den zweithöchsten Strompreis unter den OECD-Ländern zahlen“.

