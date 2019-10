AfD liegt in Schmölln bei Erst- und Zweitstimme vorn, in Starkenberg differenzierteres Votum

Schmölln/Starkenberg

53,3 Prozent der Wahlberechtigten in Schmölln haben am Sonntag ihre Stimmen abgegeben. Dabei wurde auf beiden Seiten des Stimmzettels in den meisten Fällen die AfD angekreuzt. Im Ergebnis bedeutet das: Direktkandidat Thomas Rudy hat mit 29,8 Prozent Stimmanteil gewonnen – das entspricht 1783 Kreuzchen. Kontrahentin Ute Lukasch kam auf 26,0 Prozent (1558 Stimmen), Simone Schulze auf 24,0 Prozent (1437 Stimmen).

Bei den Zweitstimmen sieht es etwas knapper aus: Die AfD liegt zwar auch hier mit exakt 29,8 Prozent vorn, jedoch steht die Linke mit 28,0 Prozent dichter dahinter, gefolgt von der CDU mit 21,4 Prozent. Bei der Stadtratswahl im Mai hatte sich die CDU gut vier Prozentpunkte vor der Linken platziert. Die AfD stand damals nicht zur Wahl.

Starkenberg : Rudy und Linke gewinnen

In Starkenberg gewann AfD-Kandidat Rudy ebenfalls das Erststimmen-Votum – recht knapp vor den Kontrahentinnen Simone Schulze ( CDU) und Ute Lukasch (Linke). 58,3 Prozent der Wahlberechtigten haben ihre Stimmen abgegeben. Bei den Zweitstimmen hat die Linke mit 30,6 Prozent die Nase vorn, verwies die AfD auf Platz zwei (27,4 Prozent), die CDU auf Rang drei (20,1 Prozent).

Von Kay Würker