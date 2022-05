Affäre um vorsätzliche Wasser-Havarie im Schmöllner Asylbewerberheim weitet sich aus 

Schmölln

In der Nacht zum 24. Februar 2021 wurde das Schmöllner Asylbewerberheim durch einen Wasserschaden schwer beschädigt. Im Dachgeschoss lief Wasser aus einem Hahn in ein Ausgussbecken ohne Überlauf, das verstöpselt war. Geschätzt flossen dabei 8000 bis 10 000 Liter ins Gebäude. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass dies kein Versehen, sondern volle Absicht war. Allerdings weitet sich diese Affäre nun aus. Denn Anklage gegen einen Tatverdächtigen wurde nicht nur wegen einer, sondern wegen zwei schwerer Sachbeschädigungen und darüber hinaus auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung erhoben.

Noch kein Termin für Gerichtsverhandlung

Im Moment ist völlig unklar, was in der Gemeinschaftsunterkunft alles vorgefallen war. Denn mehr als diese Informationen gab das Amtsgericht Altenburg bislang auf LVZ-Anfragen nicht heraus. Dort liegt der Fall mittlerweile, und zwar seit nun fast einem Jahr, seitdem die Staatsanwaltschaft im Juni 2021 Anklage, zunächst wegen der Sachbeschädigung, erhoben hat. Nach Mitteilung des zuständigen Strafrichters soll es sich bei dem Angeschuldigten um einen ehemaligen Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft handeln. Unbeantwortet blieben Fragen nach dessen Alter und Nationalität, seinem jetzigen Wohnsitz und den konkreten Vorwürfen gegen ihn. Die Voraussetzungen für eine Terminierung einer Verhandlung seien derzeit jedoch noch nicht gegeben, hieß es.

Psychiatrisches Gutachten erforderlich

Das Verfahren habe sich nach Anklageerhebung zunächst dadurch verzögert, dass mehrere Versuche der Zustellung der Anklageschrift gescheitert sind. Die Anklageschrift sei jedoch inzwischen zugestellt. Dem Angeschuldigten wurde ein Pflichtverteidiger bestellt, dem bereits Akteneinsicht gewährt worden ist. Eine Entscheidung des Strafrichters bezüglich der Eröffnung des Verfahrens sei bislang noch nicht getroffen. Nach Mitteilung des Strafrichters soll zunächst zur Klärung der Schuldfähigkeit des Angeschuldigten ein psychiatrisches Gutachten eingeholt werden, erklärte Stefanie Klostermann, die stellvertretende Gerichtsdirektorin.

Die Unterkunft wurde wegen des Schadens schwer in Mitleidenschaft gezogen. So waren das zweite, dritte und vierte Obergeschoss nicht mehr bewohnbar. Die Kosten für die Behebung des Schadens schätzte das Landratsamt zunächst auf 320 000 Euro. Die betroffenen Etagen standen allerdings leer, da die Unterkunft nur zu einem Viertel bewohnt war.

Bedenken wegen Sanierung

Mit dem Vorfall befasste sich auch der Kreistag, der die Sanierung mehrheitlich billigte. Allerdings wurde Kritik laut, weil die hohe Schadenssumme den Wert des Gebäudes übersteigen könnte und eine Sanierung daher zumindest in Frage zu stellen sei. Einige Räte bezeichneten die Investition daher als ungerechtfertigt. So wie Jürgen Ronneburger (CDU), für den der Aufwand angesichts des Gebäudewertes zu groß war. Er habe bei einer Sanierung große Bauchschmerzen, da in diesem betagten Gebäude dann eventuell noch andere Schäden oder Mängel auftauchen, die den Preis in die Höhe schnellen lassen. Auch SPD, Linke, Grüne und Regionale hatten Bedenken mit einer teuren Sanierung, weil man die Zukunft des Hauses als Asylbewerberheim nicht als dauerhaft gegeben sah und Alternativen vermisste, wie beispielsweise dezentrale Unterkünfte.

Der Streit um so viel Geld löste sich mittlerweile in Luft auf. Vom Kreistag völlig unbemerkt ließ das Landratsamt die Unterkunft reparieren, weil sich herausstellte, dass dazu nur rund 30 000 statt der 320 000 Euro nötig waren. Mitgeteilt wurde dies den Volksvertretern allerdings erst im letzten Wirtschaftsausschuss im April – und zwar auf Nachfrage. Die Kapazität der Einrichtung liegt nun bei 80 Personen und ist damit etwas geringer als vorher.

Von Jens Rosenkranz