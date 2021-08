Afghanische Familien im Altenburger Land bangen um ihre Angehörigen vor Ort

Altenburg

Äußerlich wirken sie alle ruhig, wie sie da nach der Mieterschulung bei Ivy Bieber vom Integrativen Zentrum Futura im Veranstaltungsraum sitzen. Vielleicht etwas müde. Aber dass sie innerlich von Sorgen und Angst zerfressen werden, liegt verborgen hinter einem Anschein von Normalität. Die Familie Sakhizada ist seit einem Monat in Deutschland und wurde über das Landratsamt in Altenburg untergebracht. Sie haben die Flucht vor der Machtübernahme der Taliban geschafft: der 17-jährige Milad, Vater Izatullah und Mutter Feriba. Izatullah Sakhizada hat in Afghanistan für die Bundeswehr als Putzkraft gearbeitet und konnte mit einem Teil seiner Familie zusammen mit 700 anderen Familien über ein Ortskräfteprogramm mit dem Flugzeug aus Afghanistan fliehen, wie Sprachmittlerin Parmana Jafari übersetzt.

Zu viele Verbindungen zur deutschen Regierung

„Viele Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, haben es nicht mehr geschafft, vor den Taliban zu fliehen“, sagt der 40-jährige Izatullah auf Dari. „Mein Bruder Aziz ist noch in Afghanistan und ist aus Angst vor den Taliban aus seiner Wohnung geflohen.“ Zu viele Dokumente und Papiere bringen ihn und seinen Bruder mit der deutschen Regierung in Verbindung. Izatullah Sakhizada versucht ihm von Deutschland aus zu helfen, will versuchen, ihn auf eine Liste zu bekommen, damit er fliehen kann. Genau wie seine beiden Töchter, Zwillinge. Auch Paimana und Parwana wollen so schnell wie möglich außer Landes kommen.

Über Whatsapp in Kontakt mit der Familie

Während des Gesprächs öffnet sich die Tür in der Wallstraße, und Jura Baig Nazari tritt mit seiner Familie ein. Er und Izatullah hatten in Mazar-e-Sharif zusammengearbeitet, und auch diese Familie ist erst vor kurzem angekommen, wohnt in Schmölln. Jura Baig Nazaris Brüder und Schwestern sind noch in Afghanistan. Einer seiner Brüder wurde vor drei Wochen von den Taliban getötet. Ein anderer arbeitet bei der Polizei und wurde schon von den Taliban bedroht – er soll mit ihnen zusammenarbeiten. „Aber auch wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, werden sie trotzdem töten“, stellt Nazari auf Dari klar. Er spricht laut und schnell, seine Augen schimmern feucht. Er steht über Whatsapp mit seinen Brüdern in Kontakt, weiß aber nicht, wie es weitergehen soll. Die Daten seines Bruders sind mit der Machtübernahme der Taliban in deren Hände gefallen, er muss so schnell wie möglich seine Telefonnummer wechseln.

Unvorstellbare Ängste und Sorgen

Jede und jeder Einzelne in diesem Raum in der Wallstraße hat Sorgen und Ängste, die so unvorstellbar groß sind, dass man sie unmöglich alleine durchstehen kann. Da ist Arzo Nuribabak, deren 28-jährige Schwester Hasiba als Richterin arbeitet, öffentlich für Frauenrechte eintritt und nun um ihr Leben fürchten muss. Sie ist von Mazar-e-Scharif nach Kabul geflüchtet, kommt aber nicht an den Flughafen. „Sie muss so schnell wie möglich Afghanistan verlassen, bevor sie die Taliban finden.“

Dann ist da die Sprachmittlerin Parmana Jafari, die um ihre Schwester Zainab bangt. „Frauen dürfen unter den Taliban nicht alleine auf die Straße, nicht arbeiten, ja nicht einmal ins Krankenhaus. Sie holen Mädchen ab neun Jahren, um sie einfach an irgendjemanden zu verheiraten.“ Eine Rückkehr in ihr Heimatland scheint ihr unmöglich. „Alle wollen so schnell wie möglich fliehen.“

„Ich will meiner Familie helfen“

Dann ist da der 21-jährige Ubeidullah Mirzayi, dessen komplette Familie noch in Afghanistan ist. Er zeigt ein Foto einer zerschossenen Fensterscheibe. „Gestern haben sie auf unsere Wohnung in Kabul geschossen.“ Sein Vater hat mit den Amerikanern zusammengearbeitet und wird von den Taliban bedroht – zu denen Ubeidullahs Onkel gehört. Seine zwei Brüder und zwei Schwestern sind noch bei seinen Eltern. „Ich will meiner Familie helfen“, sagt er mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck.

Auf die Wohnung seiner Familie in Kabul wurde vor ein paar Tagen geschossen und er bangt um seine Eltern und Geschwister: Ubeidullah Mirzayi. Quelle: Andy Drabek

„Es gibt nur die Angst“

Und Izatullah Sakhizada sagt: „Wir bitten alle EU-Länder inständig, alle zu unterstützen, die fliehen wollen. Denn alle sind in Gefahr. Und wir danken Deutschland, dass es uns unterstützt. Wir haben in diesen Tagen keinen klaren Kopf, es gibt nur die Angst.“

Zwischen 300 und 400 Afghanen leben derzeit im Altenburger Land, schätzt Sozialarbeiterin Ivy Bieber. „Und alle haben Angst um jemanden vor Ort.“ Im Drumherum merkt sie, dass die Anfeindungen im Vergleich zur Flüchtlingswelle 2015 nachgelassen haben, die Hilfsbereitschaft sei gestiegen. Die Caritas in Schmölln helfe derzeit vor allem, Dokumente weiterzuleiten, die eine Beschäftigung als Ortskraft für die Bundesregierung nachweisen und bei der Flucht helfen könnten. „Wir halten die Hoffnung aufrecht. Aber die Wahrscheinlichkeit, jetzt noch Leute rauszukriegen, ist wahnsinnig gering“, sagt Bieber ernst. „Das macht hier alle krank.“

Von Katharina Stork