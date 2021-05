Agathe macht Senioren Angebote: Altenburger Land fördert selbstständiges Leben im Alter

Altenburg

Das Altenburger Land ist mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren einer der ältesten Landkreise in Deutschland. Der Anteil der über 65-Jährigen vor Ort ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen: 28 000 Frauen und Männer sind im Landkreis aktuell im Rentenalter – rund 31 Prozent der Gesamteinwohnerschaft. Ihr Anteil wird sich bis zum Jahr 2040 voraussichtlich auf 38 Prozent erhöhen. Und damit der Unterstützungsbedarf. Zusätzliche Angebote – insbesondere für alleinlebende Senioren – sind gefragt.

Die Kreisverwaltung präsentierte im jüngsten Kreistag eine Lösung: Agathe. So lautet der Titel eines Landesprogramms. Der Frauenname ist ein Akronym für „Älter werden in der Gemeinschaft – Thüringer Initiative gegen Einsamkeit“. Das Thüringer Sozialministerium fördert damit die Schaffung eines Beratungs-, Informations- und Weitervermittlungsangebotes zur Stärkung der Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben.

Selbstständiges Leben erhalten

Das Hauptziel des Agathe-Programms ist es, die Vereinsamung älterer Menschen zu verhindern und ihnen so lange wie möglich eine selbstständige Lebensführung zu ermöglichen – verbunden mit dem Erhalt der Lebensqualität im häuslichen Umfeld.

Das Konzept dahinter: Senioren sollen die Möglichkeit bekommen, sich von qualifizierten Agathe-Beraterinnen und -beratern zu Hause besuchen und kostenfrei sowie individuell beraten zu lassen – zum Beispiel zu Fragen der Mobilität, zu Arztterminen oder hauswirtschaftlichen Versorgung, aber auch zu Bewegungsangeboten, Treffen, Kursen und Veranstaltungen. Auch das Ausleben von Hobbys und bereits bestehenden Kontakten ist ein Thema.

Landkreis plant bis mindestens 2023

Insgesamt 2,2 Millionen Euro stehen im Thüringer Landeshaushalt für das Agathe-Programm zur Verfügung. Der Kreistag des Altenburger Landes beschloss auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Beteiligung des Landkreises für die Jahre 2021 bis 2023 und – sofern Thüringen an diesem Angebot festhält – auch darüber hinaus. Zunächst sei der Förderzeitraum bis Jahresende befristet, soll aber in künftigen Landeshaushalten verlängert werden, teilte das Landratsamt mit.

Konkrete Ziele gesetzt

Das für das Altenburger Land konkretisierte Agathe-Konzept sieht im städtischen Raum, wie etwa in Altenburg, in den nächsten Jahren vor allem wachsenden Informationsbedarf zu Unterstützungsangeboten wie beispielsweise Nachbarschaftshilfen, um den Alltag insbesondere alleinstehender Senioren zu erleichtern. „Die stärker ausgeprägte Anonymität durch städtische Strukturen lässt höheren Bedarf an Einzelgesprächsangeboten, Begleitung in Krisensituationen und Bedarf an Besuchsdiensten vermuten“, heißt es im Konzept. In ländlichen Räumen stehen noch stärker Fragen der Mobilität sowie der Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs – von Einkauf bis Frisör – im Vordergrund.

Auch die drohende einsetzende Pflegebedürftigkeit wird bei Agathe thematisiert. Durch den Aufbau eines neuen Netzwerks durch pflegerische und Alltagshilfen soll beispielsweise der Umzug in eine Pflegeeinrichtung so lange wie möglich hinausgezögert werden. Das Programm knüpft dabei an bereits vorhandene Strukturen vor Ort an. Dazu zählen unter anderem Pflegeberatungsstellen, ambulante Pflegedienste oder Besuchsdienste. Ebenso wird eine Zusammenarbeit und Kooperationen mit lokalen Trägern, Wohlfahrtsverbänden und Initiativen stattfinden. Insgesamt gelte es, die Sozialräume im Landkreis Altenburger Land bezüglich der Bedürfnisse älterer Menschen weiterzuentwickeln.

Von Mary Anne Härtling