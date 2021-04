Aggressiver Ladendieb wird in Altenburg gleich zweimal aktiv

Altenburg

Ein polizeibekannter 41-Jähriger wurde am Dienstag gleich zweimal beim Ladendiebstahl erwischt. Gegen 15.15 Uhr wollte er in einer Drogerie am Kornmarkt Spraydosen mitgehen lassen. Darauf angesprochen, reagierte er äußerst aggressiv, bedrohte einen Mitarbeiter und flüchtete mit einem Teil der Beute. Danach beschmierte der stark alkoholisierte Mann eine Hauswand in der Heinrich-Heine-Straße mit Farbe.

Gegen 17.30 Uhr wurde der 41-Jährige erneut aktiv und versuchte, in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße Alkoholika sowie eine Sonnenbrille zu stehlen. Als er auf die Tat angesprochen wurde, entledigte er sich seines Beutegutes, stieß den Mitarbeiter des Marktes beiseite und flüchtete.

Der polizeibekannte 41-Jährige muss nun mit entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von LVZ