Akkordeonorchester rockt die Altenburger Music Hall

Altenburg

Im Spätherbst und in der Weihnachtszeit tritt das 1. Altenburger Akkordeonorchester verstärkt in die Öffentlichkeit. Höhepunkt ist dann immer das Jahreskonzert, das in den letzten Jahren kurz vor Weihnachten mit den Akkordeonfreunden aus Jena und Erfurt und dem Volkschor Schmölln in der Brüderkirche stattfand. Das ist immer ein musikalisches Großereignis. Eine Neuregelung gibt jetzt dafür einen Zweijahreszyklus vor. Nächster Termin: 19. Dezember 2020 als Weihnachtskonzert in der Brüderkirche.

Altenburg ist eines von zwei Akkordeonzentren

Am vergangenen Sonnabend war die etwas kleinere Variante mit zwei Konzerten in der Music Hall, allein gestaltet vom 1. Altenburger Akkordeonorchester, zu erleben. Etwa 500 Besucher füllten diese zweimal restlos. „Wir hatten noch soviel Nachfragen, die für ein drittes Konzert gereicht hätten“, sagte Werner Osten erfreut wie gleichsam bedauernd. Er ist der Chef des Thüringer Akkordeonverbandes wie auch Herz und Seele für alles, was hier in Altenburg an der Musikschule und darum herum in Sachen Akkordeon geschieht. Das ist sehr viel und macht die Skatstadt mit Jena zu den zwei Akkordeonzentren in Thüringen mit gesamtdeutscher Ausstrahlung. Würdigungen und Auszeichnungen durch den deutschen Harmonikaverband und seinen Präsidenten in den letzten Jahren zeugen davon.

Sound vom klassischen Orchester bis zur Rockformation

So blieben die Altenburger zu ihrem diesjährigen Jahreskonzert in doppelter Ausführung unter sich. Das schmälerte den musikalischen Wert in keiner Weise, zumal mit Robert Klein seit Beginn dieses Jahres ein junger, sehr befähigter Dirigent die künstlerischen Geschicke der rund 30 Orchestermitglieder leitet und steuert. Diese beiden Konzerte waren seine öffentliche Feuertaufe, die er mit Bravour bestand. Das Programm mit Titeln aus Rock und Pop bewies die Vielfältigkeit des Orchesters und zeigte die vielen Möglichkeiten, die das Akkordeon musikalisch bietet. Einfach gesagt, es kann fast alles, was ein philharmonisches Orchester auch vermag. Neben den Akkordeons zählen auch zwei Gitarren, eine Bassgitarre und ein elektronisches Akkordeon zu der Instrumentalbesetzung. Damit ist sowohl ein adäquater Sound zum klassischen Orchester möglich wie auch zu Rockformationen. Das macht ein Akkordeonorchester so hörenswert.

Von Pink Floyd bis zum Radetzky-Marsch

Das Programm beinhaltete drei Titel aus dem Standard-Repertoire des Orchesters: ein Abba-Medley, „Caravans Theme“ von Mike Batt und „Conquest Of Paradise“ von Vangelis, war insgesamt mehr rhythmisch geprägt denn melodiös und war mit dem Titel „Another Brick In The Wall“ von Pink Floyd und unter Mithilfe von Mathias Fierro als Gitarrensolist ganz aktuell am politischen Tagesgeschehen des 30. Jahrestages der Maueröffnung.

Der musikalische Bogen spannte sich weiterhin von Johann Strauß` Walzer „An der schönen blauen Donau“ und seinem Radetzky-Marsch über „ Dschingis Khan“, „Time To Say Goodbye“, italienische Pop Hits („Gloria“, „Ti amo“), Michael Jacksons „Heal The World“ und dem genialen „Zorba’s Dance“ von Mikis Theodorakis bis zum „Final Countdown“ von Europe und bewies damit, wie vielfältig es sein kann und welche ausgezeichnete Klangqualität es sich erarbeitet hat.

Das Publikum applaudierte engagiert bis euphorisch teils im Stehen und erzwang drei Zugaben, darunter noch einmal „Another Brick In The Wall“ und Udo Jürgens „Griechischer Wein“.

Ehrung zum Abschluss

Werner Osten nahm diese Veranstaltung als Gelegenheit, zwei 80-jährige Akkordeonspielerinnen für langjährige Mitgliedschaft im Altenburger Akkordeonorcheste zu ehren. Er verlieh die Silberne Ehrennadel an Erika Link und an Barbara Müller für 46 und 42 Jahre aktives Mitwirken im Orchester.

Katrin Osten bewies wieder einmal, wie wertvoll eine ausgezeichnete Moderation mit Charme und angenehmem Sprechen für solch eine Veranstaltung ist.

Von Manfred Hainich