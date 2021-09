Altenburg

Die Kreishandwerkerschaft Altenburger Land macht in Sachen Berufsnachwuchswerbung jetzt mobil: Ab sofort rollt ein Bus des Omnibusbetriebes Herzum in der Region, der mit großflächiger Beschriftung auf den im Handwerk benötigten Fachkräftebedarf aufmerksam macht.

Wie die Kammer mitteilte, wurde bereits im Jahr 2011 in der Region ein Linienbus mit gleichem Anliegen beschriftet. Diese Aktion habe sowohl bei Handwerkern als auch Kunden des Handwerks und Fahrgästen so großen Anklang gefunden, dass sich die Handwerkskammer für Ostthüringen in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft entschieden haben, für weitere fünf Jahre einen Bus mit neuen frechen Sprüchen auf die Straße zu schicken.

„Plane Deine Karriere, bevor Deine Eltern es für Dich tun!“

„Unser Ziel ist es, möglichst viele Jugendliche für eine Lehre und damit Karriere im Handwerk zu inspirieren“, erläuterte Kreishandwerksmeister Thomas Moewes das Ansinnen. Mit Sprüchen wie „Plane Deine Karriere, bevor Deine Eltern es für Dich tun!“, „Endlich was Anständiges lernen!“ oder „Steig ein in Deine berufliche Zukunft!“ soll die Botschaft in die Fläche getragen werden.

„Aber auch unseren treuen Kunden im Handwerk wollen wir damit zeigen, dass das Handwerk auch und insbesondere in Zukunft unverzichtbar ist“, unterstrich Romy Strobel, stellvertretende Kreishandwerksmeisterin. Wenn gut ausgebildete Fachkräfte fehlen, gehen eines Tages auch die Nachfolger für gestandene Handwerksunternehmen verloren. Das wiederum habe deutliche Auswirkungen für die Kundschaft, beispielsweise längere Wartezeiten.

Der Bus soll auch im Schülerverkehr eingesetzt werden.

