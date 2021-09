Meuselwitz/Wintersdorf

Aufmerksamen Passanten in Meuselwitz und Wintersdorf wird es bereits aufgefallen sein: Seit einiger Zeit ziehen an manchen Straßenschildern in der Schnauderstadt neue Zusatzschilder die Blicke auf sich. Darauf enthalten: kurze Zusatzinformationen zu dem oder den Namensgebern der betreffenden Straßen.

Inspiration in Leipzig gefunden

„Gesehen habe ich so etwas zuerst in Leipzig“, sagt Steffi Müller vom örtlichen Heimatverein. In der Messestadt wird an zahlreichen Straßen über die geschichtlichen Hintergründe des Namens informiert. Auch in Altenburg-Nord finden sich an manchen Orten derartige Zusatzinformationen. „Ich dachte mir, das könnten wir doch auch einmal angehen.“

Auch die Georgenstraße im Meuselwitzer Ortskern wurde mit Zusatzschildern bedacht. Quelle: Mario Jahn

Unterstützung aus dem Rathaus

Gesagt, getan: Nachdem man sich intern auf eine erste Liste mit lokalen Persönlichkeiten und bedeutenden Orten geeinigt hatte, wurde das Vorhaben ans Rathaus herangetragen – und stieß auf viel Gegenliebe. Nachdem schließlich noch ein passender Schilder-Hersteller gefunden und die Bürgerstiftung Halle für den rechtlichen Hintergrund ins Boot geholt war, konnte es losgehen.

Von Fritz Kramer bis Alfred Ahner

Insgesamt zwölf Straßen wurden so bislang ausgestattet. Darunter finden sich mit der Georgenstraße, der Heymer-Pilz-Straße und der Fritz-Kramer-Straße durchaus bekannte Adressen. In Wintersdorf wurden die Alfred-Ahner-Straße, die Zirndorfer Straße und die Reichenbachgasse mit Zusatzschildern ausgestattet – hier kam zur Einweihung sogar eine Enkelin Ahners vorbei.

In Wintersdorf wird dem berühmten Sohn Alfred Ahner Rechnung getragen. Quelle: Mario Jahn

QR-Code soll auch junge Leute neugierig machen

Jedes Schild ist zudem mit einem QR-Code versehen, der per Handy gescannt werden kann und dann weitere Hintergrundinfos liefert. „Wir wollen so gerade auch junge Leute neugierig machen, sich mit Geschichte zu befassen“, erläutert Steffi Müller die Motivation.

Vereine finanzieren Aktion aus eigener Tasche

Finanziert hat der Heimatverein das Projekt komplett aus eigener Tasche, über Mitgliedsbeiträge und Spendenmittel. In Wintersdorf stieg der dortige Heimatverein tatkräftig und finanziell mit ein, als man von dem Vorhaben erfuhr, und installierte die Schilder passend zum großen Dorffest.

Weitere Standorte geplant, Paten gesucht

Und auch weitere Schilder sind bereits geplant, etwa in Mumsdorf und Falkenhain – mit der Option auf noch mehr Standorte. Dafür, sagt Müller, könnten sich auch Vereine, Betriebe oder Privatpersonen als Paten engagieren. Wer Interesse hat, kann sich beim Heimatverein melden.

Von Bastian Fischer