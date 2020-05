Aktionen und Gespräche: Neue Geschäftigkeit im Altenburger Pop-up-Laden

Altenburg

Ein Weilchen war es still geworden um den Pop-up-Laden in der Altenburger Klostergasse 1. Das kleine Eckgeschäft hatten Stadtverwaltung und Städtische Wohnungsgesellschaft Ende 2019 für ein Pilotprojekt ausgestattet: ein „Geschäft auf Zeit“ in der Innenstadt. Wochenweise mietbar für bis zu drei Monate. Gründer und Kreative können dort testen, wie ihre Produkte und Geschäftsideen ankommen. Ein „Wichtelstübchen“ bezog dort als erstes Quartier, dann ein Infoladen mit Produkten eines Wasserprofis. Im März kam Corona. Schluss mit Ladenlust.

Projekt Stadtmensch übernimmt

Doch nächste Woche kehrt wieder Leben ein auf den 30 Quadratmetern: Vom 18. bis 23. Mai übernimmt das Projekt Stadtmensch das Geschäft und will damit vor allem den Teilnehmern des Gründerlabors „Ahoi Altenburg“ mit ihren vielfältigen Ideen eine Bühne bieten. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sind verschiedene kreative Mitmachaktionen geplant, teilen die Stadtmenschen mit (siehe unten stehendes Programm). So sucht zum Beispiel Maike Steuer Erinnerungen von Anwohnern des Altenburger Landes an einprägsame Momente, die sie als Kind erlebt haben.

Anzeige

Digitalbotschafter helfen bei Kommunikation per Computer

Am Mittwoch persönlich vor Ort ist auch das Jugendforum mit dem neuen Projekt Digitalbotschafter. „Damit niemand das Gefühl haben muss, nicht mehr Schritt halten zu können, zeigen wir, wie man über Plattformen wie WhatsApp, Instagram oder Skype mit seinen Liebsten in Kontakt treten kann“, schildert der Projekt-Ansprechpartner Paul Kühn. „Wir erklären, wie man seine Arbeit mit ein paar Tricks und Anwendungen am Computer einfacher macht, wie man sich im Internet zurechtfindet oder eine Website baut.“ Die Digitalbotschafter sind werktags von 8 bis 16 Uhr unter 0170 9326907 oder per Mail an digital@jugendforum-altenburgerland.de erreichbar. Oder vom 18. bis 22. Mai von 12 bis 17 Uhr in der Moritzstraße 6.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Programm im Pop-up-Laden Montag, 18.5. 9 – 13 Uhr Yvonne Ammer, Farbküche: Fliesen und andere schöne Dinge vor Ort mit Sprüchen bemalen 13 – 17 Uhr Silke Steinbach / Sylvia Zehmisch: Kaffee und Kuchen und leckere Marmeladen aus eigener Herstellung Dienstag, 19.5. 9 – 14 Uhr Yvonne Ammer, Farbküche: Aktion: Erzähl mal … 14 - 17 Uhr Stefanie Schulze: Gemeinsam Wissen sammeln, das wirklich lebenswichtig ist – aber in der Schulzeit nicht unterrichtet wird. Mittwoch, 20.5. 9 – 15 Uhr Maike Steuer, Mitmachaktion: „Als ich ein Kind war“ – Kindheitserinnerungen aus 100 Jahren Altenburger Stadtgeschichte(n) 15 – 17 Uhr Digital Botschafter vom Jugendforum Altenburg: Starthilfe für ältere Bürger bei der Internet- und Smartphone-Nutzung Donnerstag, 21.5. 9 – 13 Uhr Sarah-Ann + Gabi Orymek, Maike Steuer: Mobiles Spielecafé, Outdoor Spielen + „Vier gewinnt Waffeln“ Freitag, 22.5. 9 – 15 Uhr Andreas Flatau: Lichtberatung / Ausstellung selbst gebauter Bambus- LED-Lampen 15 – 17 Uhr Anja Losse: Infos zu Tanzkursen und Mitarbeit Samstag, 23.5. 9 – 13 Uhr Julia Lehmann: Fotografin, näht vor Ort ein aufwendiges, selbst gestaltetes Shooting-Outfit fertig 13 – 17 Uhr Andreas Flatau: Lichtberatung / Ausstellung selbst gebauter Bambus- LED-Lampen

Von Kay Würker