Aktuell bis zu 15 Euro für einen Corona-Schnelltest im Altenburger Land

Altenburg

Seit Montag gibt es aufgrund der gesetzlichen Reglung der Bundesregierung bis auf einige klar definierte Ausnahmen keine kostenlosen Corona-Schnelltests mehr. Doch wie tief man im Fall des Falles dafür in die Tasche greifen muss, war bis Ende vergangener Woche noch immer unklar. Die LVZ unternahm also einen weiteren Versuch, Licht ins Dunkel zu bringen. Das Fazit: Die Kosten variieren, es sind vermutlich nicht alle Anbieter bekannt und – das vermutlich Wichtigste – das Gesundheitsamt des Landkreises bietet überhaupt keine kostenpflichtigen Tests an.

Der Grund: Solche Tests können weder mit der Kassenärztlichen Vereinigung noch mit dem Freistaat Thüringen abgerechnet werden, so die Pressesprecherin des Landratsamts, Jana Fuchs. Das Gesundheitsamt könne daher nur noch kostenlose Schnelltests für Berechtigte anbieten. Dazu gehören unter anderem: Schüler oder Personen, die sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne befinden und freitesten lassen müssen; Menschen, die sich nicht impfen lassen können (hier ist ein Attest vom Arzt erforderlich); Kinder unter 12 Jahren sowie bis zum 31. Dezember auch unter 18-Jährige; Personen, die an klinischen Studien teilnehmen oder bis vor drei Monaten teilgenommen haben. „Für sie bleibt das Testzentrum in der Lindenaustraße 31 in Altenburg zu den gewohnten Zeiten weiter geöffnet“, so Fuchs.

Kostenpflichtige Schnelltests sind nach LVZ-Informationen bei mehreren privaten Anbietern zu haben. Bei der Firma Mörsel und Mayer GbR in Altenburg beispielsweise kosten sie laut Homepage 11,90 Euro und können nur mit EC-Karte bezahlt werden. Nur eine elektronische Bezahlung ist auch beim Angebot der Zentralapotheke aus Gera möglich, die solche Tests laut Stadtverwaltung jeden Freitag von 13 bis 18 Uhr in der Schmöllner Ostthüringenhalle zum Preis von 15 Euro offeriert. In bar gezahlt werden muss in der Ergotherapie Blume in Meuselwitz (14,50 Euro). Die Praxis Theramedica in Gerstenberg war am Montag telefonisch nicht zu erreichen. Bei fast allen ist zwingend eine Voranmeldung erforderlich.

„Im Interesse der Bürger veröffentlichen wir für eine Übergangszeit die Anbieter mit deren Kontaktdaten auf unserer Homepage“, erläutert Jana Fuchs. Preise müssten selbst erfragt werden. Dies sei ohnehin nur ein erster Überblick, da das Test-Angebot nicht meldepflichtig sei. Später müsse jeder Anbieter selbst auf sich aufmerksam machen.

Von Ellen Paul