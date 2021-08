Aktuell gibt es noch genügend freie Lehrstellen im Altenburger Land

Altenburg/Gera

Einige Ausbildungen haben bereits begonnen, bei anderen ist es bald soweit. Und doch ist es auch für Kurzentschlossene noch nicht zu spät, sich einen Ausbildungsvertrag zu sichern.

500 freie Lehrstellen in der Ostthüringer Lehrstellenbörse der IHK

Aktuell sind in den IHK-Lehrstellenbörsen 1500 Ausbildungsplätze frei, insbesondere Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie suchen nach Auszubildenden. „Aktuell haben wir in der Ostthüringer Lehrstellenbörse rund 500 freie Stellen. Einen Ausbildungsvertrag abzuschließen ist bis Ende des Jahres möglich“ so Evelyn Barth von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen zu Gera. „Bei den in der IHK registrierten Ausbildungsverträgen für Ostthüringen haben wir derzeit die Zahlen von 2019 noch nicht erreicht, aber es wurden bisher mehr Verträge abgeschlossen als 2020.“

Gute Karrierechancen in Thüringer Industrie

Da in den kommenden Jahren voraussichtlich mehr Beschäftigte in den wohlverdienten Ruhestand gehen werden als Schulabgänger nachkommen, sind die Karrierechancen in der Thüringer Industrie sehr gut. Interessierte können sich hier bei den IHK in Thüringen Informationen einholen. Da auch die Eltern bei der Berufswahl ihrer Kinder eine wichtige Rolle einnehmen, wurde für sie der digitalen „Elternratgeber“ erstellt. „Im Altenburger Land suchen noch viele Unternehmen Auszubildende in spannenden Berufen“, erklärt Barth. „Darunter Dietzel Hydraulik in Beerwalde, die Sparkasse Altenburg, Bluechip in Meuselwitz, die Meuselwitzer Guss oder POG Präzisionsoptik in Löbichau.“ Im Rahmen von „College on tour“ in den Sommerferien haben Interessierte Schüler die Möglichkeit, sich vor Ort im Betrieb die Berufe anzuschauen, und um sich vielleicht sogar noch zu bewerben.

Auch die Agentur für Arbeit unterstützt bei der Ausbildungssuche

Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt bei der Suche nach einer geeigneten Ausbildung. „Freie Ausbildungsplätze sind über die Berufsberatung oder über spezielle Börsen, wie zum Beispiel die Jobbörse der Arbeitsagentur, zu finden“, so Yvonne Feistner, Sprecherin der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera. „Die Berufsberatung unterstützt bei der Vermittlung und bei der Suche zu freien Ausbildungsplätzen.“ Anhand der gemeldeten Ausbildungsplätze hat die Berufsberatung eine Übersicht über die noch zur Verfügung stehenden aktuellen Angebote. Über die detaillierten Stellenbeschreibungen der einzelnen Angebote ist zu erkennen, wie und in welcher Form die Bewerbung erfolgen kann. „Bis Juli waren 532 freie Ausbildungsstellen bei der Arbeitsagentur in Altenburg gemeldet. Das waren 106 mehr als vor einem Jahr um diese Zeit. Gegenwärtig sind davon noch 243 Ausbildungsstellen unbesetzt“, erklärt Torsten Hammer, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera. „In den letzten Wochen haben uns sogar noch einige Betriebe ihre freien Ausbildungsstellen gemeldet. Es lohnt sich also, für den bevorstehenden Ausbildungsbeginn auch noch jetzt die ständig aktualisierten Ausbildungsbörsen zu sichten. Außerdem stehen die Beraterinnen und Berater in der Altenburger Fabrikstraße 30 Ausbildungssuchenden rund um das Thema mit Rat und Tat zur Seite.“

Noch nicht registrierte Jugendliche können sich schnell und unkompliziert bei der Berufsberatung anmelden

Auch jetzt noch können freie Ausbildungsplätze der Agentur zur Vermittlung an Suchende gemeldet werden. „Die Berufsberatung vermittelt in noch freie Ausbildungsplätze für die bei der Berufsberatung gemeldeten Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz“, schildert Feistner. „Noch nicht registrierte Jugendliche können sich schnell und unkompliziert bei der Berufsberatung telefonisch oder per Mail anmelden.“ Dies gelte auch für Unternehmen, welche noch einen freien Ausbildungsplatz anbieten möchten. Die Berufsberatung ist unter den folgenden Mailadressen zu erreichen:

Für Unternehmen: Altenburg-Gera.Ausbildungsvermittlung@arbeitsagentur.de

Für Jugendliche: Gera.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Telefonisch: über die Servicenummer 0800 4 55 55 00 (kostenfrei) oder über 0365 857 321

Online-Link zur regionalen Berufsberatung:

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/altenburg-gera/startseite

Alternativ ist auch der Postweg möglich: Agentur für Arbeit Altenburg-Gera 07541 Gera

Einstellungen in jedem Fall noch bis Ende September gut möglich

Auch aus Sicht der Handwerkskammer Ostthüringen ist es ist es für einen Ausbildungsstart noch nicht zu spät. „Alle unversorgten Bewerber können sich in unserer Lehrstellenbörse über freie Ausbildungsstellen informieren und noch jetzt Bewerbungen an die Unternehmen senden“, so Katja König, Referatsleiterin Berufsausbildung. „Bis Ende September sind Einstellungen in jedem Falle noch gut möglich. Die Kontaktaufnahme kann sowohl telefonisch als auch schriftlich, gern auch per E-Mail erfolgen.“

Freie Ausbildungsplätze im Altenburger Land

Im Altenburger Land gibt es auch seitens der Handwerkskammer noch freie Ausbildungsplätze. „Freie Stellen gibt es in den Berufen der Bauwirtschaft, dem Metall- und Elektrohandwerk, in den kraftfahrzeugtechnischen Berufen, aber auch im Nahrungsmittelhandwerk. Die konkreten Angebote können in der Lehrstellenbörse der HWK für Ostthüringen unter www.hwk-gera.de/lehrstellen eingesehen werden.“

Handwerkskammer Ostthüringen rät in erster Linie zur Eigeninitiative

An erster Stelle steht für Interessenten die Eigeninitiative. Die Nutzung der vorhandenen Lehrstellenbörsen ist von Vorteil. „Hierzu hat das Land Thüringen auch eine sehr informative Internetpräsenz unter www.deine-ausbildung-in-thueringen.de/ geschaffen, die zahlreiche Informationen rund um den Start in die Berufsausbildung bereit hält. Außerdem gibt es im September noch zwei geplante Präsenzveranstaltungen, bei denen man potenzielle Ausbildungsunternehmen direkt kontaktieren kann.“Die erste Veranstaltung findet am 18. September unter „#einfachmachen – das Ausbildungsevent zur Karriere im Handwerk“ im BTZ der HWK für Ostthüringen in der Bildungsstätte in Gera statt. Und am 25. September gibt es die Geraer Ausbildungsbörse im Kultur- und Kongresszentrum (KuK).Auch über die Ausbildungshotline 0365 8225 105 sind Berater erreichbar.

Von Mary Anne Härtling