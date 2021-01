Altenburg/Hainichen

1071 Menschen im Altenburger Land tragen aktuell das Coronavirus in sich, warten auf Genesung. Diese Zahl ist in den vergangenen Wochen gesunken, genauso wie die Sieben-Tage-Inzidenz, die nun bei 364,6 liegt. Das teilte am Donnerstag das Gesundheitsamt mit. 77 Infizierte liegen derzeit im Krankenhaus, 9 auf der Intensivstation. Die Zahl der Verstorbenen erhöhte sich auf 62.

Die Behörde verzeichnete seit dem Vortag 60 Neuinfektionen. So stieg die Zahl der Corona-Positiv-Fälle im Pflegeheim von ursprünglich 50 auf jetzt 58. Mit Impfungen in den Pflegeeinrichtungen wird nun gegengesteuert – am Freitag sei das mobile Impfteam im Awo-Pflegeheim Hainichen, das zwischenzeitlich zu den Hotspots im Landkreis gehörte.

Das Gesundheitsamt bittet alle, bei denen sich potenzielle Covid-19-Symptome einstellen, nicht das Amt zu kontaktieren, sondern den jeweiligen Hausarzt anzurufen. Der entscheide über das weitere Verfahren und ordne gegebenenfalls einen Test an.

Von LVZ