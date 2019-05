Wintersdorf/Frohnsdorf

Feuerwehren löschen nicht nur Brände und helfen Menschen aus der Not. Sie verstehen es auch zu feiern. Vor allem, wenn gewichtige Jubiläen anstehen. So geschehen erst am zurückliegenden Wochenende in Wintersdorf, wo die Ortsteilwehr ihr 120-jähriges sowie der Feuerwehrverein sein 85-jähriges Bestehen feierte. Und in Frohnsdorf beging man das 25-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr. Grund genug für den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Andreas Hofmann, die Jubilare im Namen der Sparkasse Altenburger Land mit Spendenschecks zu überraschen. Das Geld können alle gut gebrauchen.

Alarm-App für die Wintersdorfer Kameraden

Glatt 300 Euro gingen an die Wintersdorfer Kameraden. „Die Mitglieder des Wintersdorfer Vereins haben sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die Feuerwehr zu unterstützen. Schon länger wünscht sich die Einsatzabteilung der Wintersdorfer Ortsteilwehr eine Alarmierungs-App. Mit dem Wunsch nach Unterstützung bei der Beschaffung der App ist der Verein an den Kreisfeuerverband Altenburger Land herangetreten. Die Alarmierungs-App Divera 24/7 unterstützt Feuerwehren bei der Gefahrenabwehr, Zusatzalarmierung, Verfügbarkeitsplanung, Kommunikation, Dienstplanung, Mängelerfassung und mehr“, so Hofmann.

Der Einsatzleiter könne bei eiligen und schutzzielrelevanten Einsätzen sofort anhand aussagekräftiger Daten Rückschlüsse zur eigenen Lage ziehen und den Einsatzverlauf optimal steuern. Um die Erreichbarkeit des Personals sicherzustellen, stelle die Alarm-App eine gute Ergänzung zur Alarmierung über Meldeempfänger und Sirene dar. Diese neue Möglichkeit der Einsatz-Alarmierung erleichtert die Arbeit des Einsatzleiters entscheidend.

Frohnsdorfer Jugendwehr wird 25

Über 250 Euro freuen kann sich die Jugendwehr in Frohnsdorf, die in diesem Jahr ein Vierteljahrhundert besteht und dies auch mit einem Fest begehen will. „In den nächsten Jahren ist die Nachwuchsgewinnung für den aktiven Feuerwehrdienst eine der größten Herausforderungen. Die Feuerwehr-Nachwuchsarbeit ist durch die demografische Entwicklung sehr wichtig“, so der Verbandschef.

Ziel in der Jugendfeuerwehrarbeit sei es, Kinder und Jugendliche für den Einsatz in der Feuerwehr vorzubereiten. Ohne die Jugendfeuerwehren würde es in Zukunft bei den Einsatzabteilungen schlecht aussehen. So ist vielerorts die Jugendfeuerwehr die größte Nachwuchsquelle an Einsatzkräften für unsere Wehren. In der Jugendfeuerwehr lernt man vom ersten Tag an im Team zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen sowie soziales Engagement. „Man lernt also etwas für das Leben und tut etwas für seine Zukunft.“

Mit der Kinderfeuerwehr haben auch die Kleinen eine Möglichkeit, mit sechs Jahren in der Feuerwehr mitzumachen. „Wir führen die Kinder spielerisch an das Thema Feuerwehr heran und vermitteln das Prinzip der Hilfe für den Nächsten. Zudem nimmt die Kinder- und Jugendfeuerwehr eine wichtige Aufgabe im Bereich der allgemeinen Jugendarbeit wahr“, begründete Andreas Hofmann die Entscheidung.

Das Jubiläum der Nachwuchsabteilung soll mit einem Festtag begangen werden. Dieses Ansinnen soll mit der Spende von 250 Euro unterstützt werden.

Von ovz