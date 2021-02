Aldi und Wolf wollen in Schmölln gemeinsamen Lebensmittel-Markt bauen

Schmölln

In der Sprottestadt soll es einen neuen großen Lebensmittelmarkt geben. Darin wollen Aldi und der Schmöllner Wurst- und Fleischwarenhersteller Wolf einziehen, der seinen Werksverkauf dorthin verlagern möchte. Standort ist das Gewerbegebiet Crimmitschauer Straße am Ortsausgang in Richtung Autobahnanschlussstelle Schönhaide.

Allerdings steckt das Vorhaben in den Kinderschuhen, noch sind diverse planungsrechtliche Hürden zu nehmen. Die erste will der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstag nehmen, indem der Flächennutzungsplan (FNP) für das vorgesehene Gelände gegenüber einer Tankstelle geändert wird. Laut Verordnung sind großflächige Einzelhandelsbetriebe nur in Kern- oder Sondergebieten zulässig. Der FNP weist den Standort aber als Gewerbegebiet aus, was einen Lebensmittelmarkt nicht zulässt.

Auf dieser Wiese am Wohngebiet Heimstätte soll der neue Lebensmittel-Markt entstehen. Quelle: Mario Jahn

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist so einfach aber nicht möglich. Einen Beschluss des Stadtrates und der Zustimmung anderer Beteiligter vorausgesetzt, muss die Pläne am Ende das Thüringer Landesverwaltungsamt in Weimar genehmigen. Dieses beäugt im Moment bereits kritisch die Schmöllner Bestrebungen, Acker- in Bauland für einen neuen Eigenheimstandort umzuwandeln.

Teile der Stadt gelten als unterversorgt

Um Weimar eine Zustimmung abzuringen, will Schmölln Argumente liefern. Das wichtigste ist, dass im südlichen und südwestlichen Stadtraum eine Unterversorgung im Einzelhandel festgestellt wurde. Davon ist insbesondere das große Wohngebiet „Heimstätte“ betroffen, wo seit vielen Jahren ein vorhandener Supermarkt mit 1900 Quadratmetern Verkaufsfläche leer steht und es so gut wie keine Einkaufsmöglichkeiten gibt. Diesen ehemaligen Extra-Markt zu reaktivieren, gelang nicht. Weitere Bemühungen wurden eingestellt. Auch die Schließung des Penny-Marktes in der Sommeritzer Straße wirkte sich negativ auf die Einzelhandelsangebote aus.

Noch betreibt Aldi seine Filiale an der Bergstraße in Schmölln, allerdings mit nur 740 Quadratmetern Verkaufsfläche. Quelle: Mario Jahn

Drittes Argument ist die geplante Erweiterung des Werksverkaufs von Fleisch- und Wurstwaren der Wolf-GmbH, der im Moment auf nur 60 Quadratmeter stattfindet. Wolf benötige diese Flächen für andere gewerbliche Nutzungen, heißt es. Am neuen Standort sollen für den Werksverkauf dann 230 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Offenbar will sich auch Aldi vergrößern, dessen Markt an der Bergstraße 740 Quadratmeter Verkaufsfläche besitzt, die am neuen Standort auf rund 1270 Quadratmeter erweitert werden sollen.

Institut prüft Folgen eines Neubaus

Die Auswirkung auf das Einzelhandelsgefüge in der Stadt hat das Rathaus durch ein Marktforschungsinstitut in Dresden prüfen lassen. Dieses kommt zu dem Schluss, dass die durch die Verlagerung und Erweiterung von Aldi ausgelösten Umsatzumverteilungen in einem erträglichen Rahmen bleiben.

Die Sitzung des Stadtrates am Donnerstag beginnt um 18.30 Uhr und findet in der Ostthüringenhalle statt. Weitere Punkte sind die Änderung der Hauptsatzung sowie Bebauungspläne in Bohra und Lumpzig.

Von Jens Rosenkranz