Alle Neune für Kegelbahn Starkenberg: Nach 54 Jahren wird das Dach erneuert

Starkenberg

Derzeit sind an der Starkenberger Kegelbahn Dacharbeiten in vollem Gange. Nach 54 Jahren wird die Sportanlage neu eingedeckt. Der Dachdeckerfachbetrieb Danny Junghanns aus Heyersdorf hat bereits Teile der alten DDR-Betonziegel ausgetauscht. Ein Vordach wird zudem einen Unterstand bieten.

Mit der neuen roten Bedachung fügt sich die Kegelbahn künftig optisch wesentlich harmonischer in das ortsbildprägende Dorfzentrum ein. Die Gesamtkosten in Höhe von rund 28 300 Euro werden zu 65 Prozent aus dem Dorferneuerungsprogramm des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft gefördert. Auch die Sportfreunde tragen finanziell einen Eigenanteil. Die Arbeiten am Dach sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Von Dana Weber