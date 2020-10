„Alles für die Katz“: Altenburger Gastronomen sind stinksauer

Altenburg

Sie gehören zu denen, die erneut besonders hart vom jetzt verkündeten Lockdown betroffen sind – die Gaststätten, Bars und Kneipen. Entsprechend groß ist das Entsetzen bei Inhabern und Personal, wie eine Umfrage der OVZ ergab.

„Es ist ein absoluter Schock, dass nun gerade der Bereich von einer Komplettschließung betroffen ist, der sich in der Pandemie bislang nicht als Hotspot erwiesen hat“, zeigt sich Daniela Wolf, Geschäftsführerin des Altenburger Ratskellers, enttäuscht. Dabei hätten alle Gastronomen jede Menge unternommen, um die Vorgaben der Politik zu erfüllen, was zudem von den Kunden honoriert wurde. Mit der Entwicklung des Umsatzes seit der Wiedereröffnung ist der Ratskeller daher überaus zufrieden. „Wir hatten eine sehr, sehr gute Auftragslage, was so nicht unbedingt zu erwarten war“, so Daniela Wolf. Nun aber kommen täglich wieder Stornierungen rein. Und dies nicht erst seit Mittwoch, sondern schon vorher, als sich die Infektionszahlen derart in die Höhe schraubten.

Schmerzgrenze bei Mitarbeitern erreicht

Es nütze aber nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. „Wir werden unseren Lieferservice vom Frühjahr wieder aufnehmen. Das sind wir unseren Gästen schuldig, auch wenn sich dies wirtschaftlich nicht rechnet.“ Und wenn die versprochenen Überbrückungshilfen wirklich ankommen, dann könne man die Zeit der Schließung vermutlich einigermaßen überstehen. Ein viel größeres Problem sieht die Ratskeller-Chefin beim Personal. „Die Moral der Mitarbeiter ist jetzt sowas von im Keller.“ Hier sei die Schmerzgrenze längst erreicht, denn sie müssten bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in Kurzarbeit. „Obwohl wir versuchen, wo es geht, auszugleichen, haben schon in der ersten Kurzarbeitsphase drei Mitarbeiter gekündigt. Das tut uns sehr weh.“

Kopfzerbrechen mitten in der Nacht

Schon seit Donnerstagfrüh um 4 Uhr saß der Inhaber des Meeresbuffets in der Altenburger Baderei am Schreibtisch, um herauszufinden, was jetzt genau auf ihn zukommt. „Eigentlich wissen wir nichts. Was heißt es, es wird einen Ausgleich bis zu 75 Prozent geben, für wen, wann und wie? Und falle ich dann gleich aus den Überbrückungshilfen raus, wenn ich den Straßenverkauf offen halte?“, fragt Achim Dathe ziemlich aufgebracht. Auch seien die Entscheidungen überhaupt nicht nachzuvollziehen. Kantinen dürften offen bleiben, obwohl die Leute dort genauso ihr Essen auf ein Tablett stellen und an den Tisch gehen wie im Meeresbuffet. „Warum werden alle Gastronomen über einen Kamm geschoren, ohne die individuelle Situation zu berücksichtigen?“

Im Theatercafé wurde eigens ein Zelt im Biergarten errichtet. Quelle: Andy Drabek

Aller Aufwand „für die Katz“

Fragen über Fragen. Doch es müssten Antworten her, schließlich gehe es nicht einfach um Gaststätten, sondern um Unternehmen, die eine unternehmerische Entscheidung treffen müssen – und das bislang ohne gesetzliche Grundlage. Zumindest habe er noch am Donnerstag alle neuen Lieferungen storniert. Denn er will nicht noch einmal wie im Frühjahr Waren im Wert von rund 1500 Euro verschenken oder vernichten müssen. „Wir haben alles gemacht, was gefordert wurde. Trennscheiben angebracht, Tische markiert, die nicht besetzt werden dürfen, grenzwertig sogar die Daten von Kunden erfasst – alles für die Katz.“ Andere Betreiber haben sogar noch tiefer in die Tasche gegriffen und Luftfilter oder wie beispielsweise die „Kulisse“ und das Steakhaus im Theatercafé Zelte im Biergarten aufgebaut. Im Fall des Steakhauses, wie Achim Dathe weiß, mit nicht unerheblicher monatlicher Miete. Der Betreiber selbst war leider nicht zu erreichen.

„Nach all dem hätte ich nie gedacht, dass wir noch einmal schließen müssen. Und all das, obwohl bislang niemand beweisen konnte, dass Gaststätten ein Ansteckungshort sind“, ist Dathe stinksauer.

Von Ellen Paul