Rositz

Es war ein freudiger und ein trauriger 4. Advent für die Rositzer Kirchgemeinde. Freudig, weil nun zum ersten Mal nach 14 Monaten Stille auf der Empore wieder die frisch sanierte Opitz-Orgel das Gewölbe mit warmen Tönen erfüllen kann. Gleichmaßen jedoch auch traurig. Denn Christian Bochmann, der mit seiner Kohren-Sahliser Firma das Instrument nicht nur schon über viele Jahrzehnte betreute, sondern auch zuletzt die umfangreiche Sanierung übernahm, verstarb am Freitag und konnte so das kleine Orgelkonzert am Sonntagnachmittag nicht mehr miterleben. „Viele Plätze sind leer geblieben. Nicht nur, weil wir Abstand halten müssen, sondern auch wegen des Todes von Christian Bochmann“, bedauerte Pastorin Christiane Müller zu Beginn und zeigte sich im Namen der Gemeinde dankbar ob der von den Bochmanns geleisteten Arbeit der vergangenen 14 Monate und darüber hinaus.

Auch den Mitgliedern der Kirchgemeinde und den ihr aus den unterschiedlichsten Gründen verbundenen Menschen sei die Pastorin dankbar. Denn ohne die würde es derzeit keine sanierte Orgel geben. Neben den 13 000 Euro, die die Kirche aus eigener Tasche auf den Tisch legte, kamen gut 17 000 Euro an Spenden und mehrere Zehntausend Euro aus anderen Geldtöpfen dazu. Auf der Rechnungen standen am Ende rund 76 000 Euro.

Mit gebührendem Abstand lauschte die Rositzer Kirchgemeinde am Sonntag den Klängen der frisch sanierten Orgel. Quelle: Mario Jahn

Peter Müller von der Rositzer Kirchgemeinde ist froh, dass die Königin der Instrumente nicht nur wieder nach einer Frischzellenkur erklingen kann, sondern dass mit ihr auch ein Stück Geschichte zurück an die Karl-Marx-Straße kehrt. Denn als Christoph Opitz das Instrument im Jahre 1878 konstruierte, sei das mit einer romantischen Klangfarbe als Ziel geschehen. Doch als die Orgel im Jahre 1956 zuletzt groß angefasst wurde, versuchten die damals Verantwortlichen, einen neobarocken Klang herzustellen. Bei Kennern kam das jedoch alles andere als gut an. Umso beruhigender also für das geschulte Ohr, dass die Rositzer Orgel nun wieder wesentlich romantischer und damit näher am ursprünglichen, in Christoph Opitz’ Werkstatt erdachten Plan klingt.

Kantor Gerhard Schieferstein spielte am Sonntag auf der Orgel. Quelle: Mario Jahn

Und kaum ist das eine Projekt in der Rositzer Christuskirche abgeschlossen, steht auch schon das nächste in den Startlöchern. Denn am Sonntag sollte nicht nur ein Drittel der Kollekte bedürftigen Kindern in Tansania zugutekommen. Die restlichen zwei Drittel werden auf dem Konto für das nächste Sanierungsvorhaben zurückgelegt. Die Kirchgemeinde hat nämlich die kleine Orgel in der Marienkirche in Oberlödla ins Auge gefasst, wie Pastorin Christiane Müller im kleinen, aber feinen Rahmen verkündete.

Von André Pitz