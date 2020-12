Allgemeinverfügung im Altenburger Land: Das sind die wichtigsten Neuerungen ab Sonntag

Altenburg

Die Einwohner des Altenburger Landes müssen sich ab Sonntag auf aktualisierte Regeln zur Corona-Eindämmung einstellen. Es ist vor Ort die dritte Kurskorrektur seit dem 12. Dezember.

An jenem Tag war die bislang letzte Allgemeinverfügung des Landrates in Kraft getreten. Die wesentliche Neuerung war zu diesem Zeitpunkt, dass Einwohner ihre eigenen vier Wände nur noch aus triftigen Gründen verlassen dürfen, etwa für den Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkauf oder zum Arzt. Kurz darauf läutete das Land Thüringen einen zweiten strengen Lockdown per Verordnung ein – und überholte damit die Regelungen des Landkreises. Denn seitdem gilt zum Beispiel landesweit ein generelles Alkoholverbot, wofür der Landkreis zuvor noch keine Veranlassung gesehen hatte. Auch zahlreiche Geschäfte mussten Mitte vergangener Woche schließen.

Bisherige Allgemeinverfügung läuft am 23. Dezember aus

Und nun folgt die nächste Verfügung – diesmal wieder vom Landkreis. Unerwartet kommt sie nicht, denn das seit 12. Dezember gültige, konkret aufs Altenburger Land zugeschnittene Regelwerk war nur bis 23. Dezember befristet. Da im Altenburger Land der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner überschritten ist, darf der Kreis die Thüringer Verordnung mit einer eigenen Allgemeinverfügung verschärfen. Veröffentlicht wird sie am Mittwoch in der gedruckten Osterländer Volkszeitung – seit Dienstag, 21.30 Uhr, ist sie bereits als E-paper publiziert.

Das sind die wichtigsten Vorgaben, die im Landkreis ab 27. Dezember zusätzlich zur Landesverordnung gelten:

Aufenthalt im öffentlichen Raum

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes gestattet – während andernorts in Thüringen zwei Haushalte zusammenkommen dürfen. Diese Regelung gilt im Landkreis schon seit 12. Dezember, allerdings ist jetzt der Passus entfallen, dass sich höchstens fünf Personen im Freien treffen dürfen. Es bleibt aber bei den triftigen Gründen, die fürs Verlassen der Wohnung vorliegen müssen – und zwar ganztägig, nicht nur, wie in anderen Landesteilen, auf die Nachtstunden von 22 bis 5 Uhr beschränkt.

Private Zusammenkünfte in Wohnungen

Private Treffen sind ab Sonntag nun auch unter Freunden juristisch sattelfest erlaubt – zumindest tagsüber zwischen 5 und 22 Uhr. Dafür wurde in der neuen Verfügung ein weiterer triftiger Grund für das Verlassen der eigenen Wohnung aufgeführt: „Zusammenkünfte und Besuche“. In der bislang gültigen Fassung fehlte diese Option, was Verwaltungsrechtler bemängelt hatten.

Die weiterhin gültige Thüringer Verordnung reduziert solche Privattreffen allerdings auf die Angehörigen zweier Haushalte und insgesamt fünf Personen, wobei die zu einem der Haushalte gehörenden Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nicht gezählt werden. Lediglich im Zeitraum vom 24. Dezember bis einschließlich 26. Dezember dürfen sich Personen aus dem engsten Familienkreis aus bis zu fünf Haushalten treffen.

Beerdigungen und Hochzeiten

An Beerdigungen und standesamtlichen Eheschließungen dürfen maximal 10 Personen teilnehmen. Andernorts in Thüringen sind es 15. Neu ist ab Sonntag im Landkreis, dass bei Trauungen keine spezielle Auswahl der Gäste mehr getroffen werden muss. Bislang dürfen nur der Standesbeamte, Trauzeugen sowie die Kinder und Eltern der Eheschließenden teilnehmen.

Weitere Regelungen

Sport- und Spielplätze, Veranstaltungs- und Vereinsräume bleiben geschlossen. Weiterhin öffnen dürfen Wochenmärkte, allerdings gilt dort – wie zum Beispiel auch an Haltestellen und Bahnhöfen – die Maskenpflicht. Die neue Allgemeinverfügung des Landrates hat bis 10. Januar Gültigkeit.

Gelockerte Regeln über Weihnachten

Da die bisherige Verfügung im Altenburger Land am 23. Dezember ausläuft und die Novelle erst zum Sonntag in Kraft tritt, gelten über Weihnachten ausschließlich die Landesregeln. Für diesen Zeitraum entfallen dadurch tagsüber die lokalen Ausgangsbeschränkungen. Es gelten zudem die etwas lockeren Vorgaben für Treffen im öffentlichen Raum.

