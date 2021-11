Altenburg

Geschlossene Freizeitstätten, Unternehmen, denen plötzlich Mitarbeitende fehlen, aufgeregte Kundschaft am Telefon: Die am Freitag in Kraft getretene Allgemeinverfügung des Landkreises hat Hunderte Menschen im Altenburger Land kalt getroffen. Von einem Tag auf den anderen änderten sich die Vorgaben, wer noch auf Arbeit gehen oder bestimmte Dienstleistungen nutzen darf. Eine Ausnahmesituation, die nach Lage der Dinge zunächst bis 24. November akut bleiben wird. Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was bedeutet die neue Allgemeinverfügung für den Alltag?

Das Regelwerk schreibt eine 2G-Pflicht vor – unter anderem für Gaststätten drinnen und draußen, für Veranstaltungen, körpernahe Dienstleistungen und Freizeiteinrichtungen. Wer diese Angebote nutzen will, muss geimpft oder genesen sein und das vor Ort nachweisen. Die Verfügung gilt bis 24. November.

Betroffen sind von der 2G-Pflicht auch Mitarbeitende in den genannten Bereichen, sofern sie Kontakt zu Gästen oder Kunden haben. Ungeimpften in der Belegschaft bleibt alternativ nur ein Test mit einem Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren. Das bekannteste Verfahren dieser Art ist der PCR-Test. Der darf maximal 48 Stunden alt sein, um als Gesundheits-Nachweis anerkannt zu werden.

Warum schließt die Stadt Altenburg in Reaktion auf die Allgemeinverfügung Bibliothek, Inselzoo & Co.?

„Das liegt an der Kurzfristigkeit der neuen Regelungen“, erklärt der stellvertretende Rathaussprecher Marcel Schmidt. „Die Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung ist nun mal ein Querschnitt der Bevölkerung: Nicht jeder ist geimpft.“ PCR-Tests für die Ungeimpften seien so schnell nicht zu realisieren. „Außerdem dürfen wir gar nicht aktiv den Impfstatus der Mitarbeitenden abfragen“, fügt Schmidt hinzu.

Die Folge: Mit sofortiger Wirkung bleiben das Schlossmuseum, die Stadtbibliothek, der Inselzoo und der Seniorenclub in Altenburg für den Besucherverkehr geschlossen. Die Schließung gilt zunächst bis zum Auslaufen der aktuellen Allgemeinverfügung am 24. November. „Bis dahin prüft die Stadtverwaltung, ob und, wenn ja, unter welchen Bedingungen die genannten Einrichtungen wieder öffnen können.“ Im Übrigen seien auch Sportveranstaltungen vor Publikum auf städtischen Plätzen und in städtischen Sporthallen nicht mehr gestattet.

Wo und zu welchem Preis gibt es die PCR-Tests?

PCR-Tests gelten als deutlich zuverlässiger als die gängigen Schnelltests. Allerdings wird dafür ein Labor gebraucht – das Verfahren ist aufwendiger als der flotte Antigentest. Nach Angaben des Landratsamtes bietet derzeit nur das Testzentrum der Firma Mörsel und Mayer am Quarzring 3 in Altenburg PCR-Tests für größere Kundenzahlen an. Dafür sind 99 Euro vor Ort in bar zu bezahlen, teilt das Unternehmen mit. Für ein Ergebnis am Folgetag sei eine Terminierung vor 13 Uhr notwendig.

Auch das Medizinische Zentrallabor Altenburg führt PCR-Tests durch, jedoch nach eigenen Angaben mit sehr begrenzten Kapazitäten. Für die nötigen Abstriche sind bemessene Zeitfenster festgelegt, das Ergebnis kommt in der Regel am nächsten Tag. Ein Test koste 80 Euro.

Werden Arbeitnehmer gekündigt, wenn sie sich weder impfen noch testen lassen wollen?

Das Thüringer Gesundheitsministerium verweist bei den arbeitsrechtlichen Konsequenzen auf das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes und auf entsprechende Antworten das Bundesministeriums für Arbeit. Danach müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben, die der 2G-Pflicht unterliegen, einen Nachweis über Impfung, Genesung oder Test vorlegen. Können oder wollen sie das nicht und erbringen infolgedessen die Arbeitsleistung nicht, haben sie grundsätzlich kündigungsrechtliche Konsequenzen zu erwarten.

„Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dürfte jedoch regelmäßig zunächst eine Abmahnung erfordern“, sagt Ministeriumssprecherin Silke Fließ auf LVZ-Anfrage. Weigert sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin dauerhaft, einen 3G-Nachweis vorzulegen, kann als ultima ratio eine Kündigung in Betracht kommen“, zitierte Fließ.

Bekommen Arbeitnehmer eine Lohnfortzahlung, wenn sie mangels 3G-Nachweis nicht auf Arbeit können?

„Wenn der Arbeitnehmer seinen 3G-Status nicht preisgeben möchte oder nicht nachweisen kann und deshalb die Arbeitsleistung nicht erbringen kann, dürfte ihm in der Regel auch kein Vergütungsanspruch zustehen“, konstatiert Ministeriumssprecherin Fließ. „Beschäftigte haben eigenverantwortlich Sorge dafür zu tragen, dass sie gültige 3G-Nachweise vorlegen können.“

Sind Friseurbesuche für Ungeimpfte jetzt tabu?

Ja, sofern kein medizinischer oder pflegerischer Anlass für den Haarschnitt besteht. Da der Einsatz mit Kamm und Schere in aller Regel allein optische Gründe hat, gilt für Kundinnen und Kunden in Friseurgeschäften die 2G-Regel. Auch ein Coronatest berechtigt nicht zum Zutritt.

Warum überrascht der Landrat die Bevölkerung mit einer Allgemeinverfügung, die so viele Fragen aufwirft?

Die neue Verfügung hat der Landrat auf Anweisung der Landesregierung erlassen. Das teilte dessen Landratsamtssprecherin Jana Fuchs der LVZ auf eine entsprechende Anfrage mit. „Der Landrat wurde per Schreiben des Ministeriums, unterzeichnet von Ministerin Werner, dazu aufgefordert, die Allgemeinverfügung unverändert zu veröffentlichen“, erklärte Fuchs.

Der Kreisbehörde war offensichtlich schon am Donnerstag aufgefallen, dass gerade die Regelungen für Arbeitnehmer äußerst kritisch gesehen werden könnten und offene Fragen hinterlassen. Deshalb hatte das Landratsamt nach Erhalt der Allgemeinverfügung vom Landesverwaltungsamt sowie vom Corona-Krisenstab des Landes um Auskunft gebeten, hierzu aber bisher keine Antworten erhalten, sagte Fuchs. Dabei sei es auch um arbeitsrechtliche Fragen für betroffene Arbeitnehmer gegangen.

Im Gesundheitsministerium betont Sprecherin Fließ die bewusste Entscheidung für den PCR-Testzwang. Das Thüringer Kabinett habe unter sorgfältiger Abwägung und in Anbetracht der akuten Infektionslage im Freistaat die Entscheidung getroffen, PCR-Tests für ungeimpfte Beschäftigte in 2G-unterworfenen Betrieben vorzusehen. Fakt sei, dass Antigen-Schnelltests eine deutlich geringere Sensitivität aufweisen als PCR-Tests, sagte Fließ. Daher die Entscheidung für mehr Sicherheit sowohl für die Beschäftigten als auch für die Besucher und Kunden in den betreffenden Bereichen.

Unklar blieb am Freitag, wer die PCR-Tests für betroffene Beschäftigte bezahlt.

Machen alle Landkreise in Thüringen, was die Ministerin sagt?

Nein, sieben Kreise lehnen sich dagegen auf. So verzichtet unter anderem das Landratsamt Greiz auf den PCR-Test-Zwang für ungeimpfte Mitarbeitende in Betrieben mit 2G-Regel. Stattdessen genügt dort ein Schnelltest. Das Gesundheitsministerium forderte die Kommunen auf, die Auflagen umzusetzen. Anderenfalls würden sie vom Landesverwaltungsamt durchgesetzt.

