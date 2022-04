Als sei nichts gewesen: Altenburg feiert seine Tanzformationen

Altenburg

Corona war gestern. Jetzt ist Sport, Spaß, Frohsinn, Jubel. Wer glaubte, dass die ersten Formationstanzturniere in Altenburg nach der Zwangspause im vergangenen Jahr auf Sparflamme und nur mit halber Kraft laufen würden, hat die Rechnung ohne die hiesige Fan-Gemeinde und die mitgereiste Anhängerschar der Gästemannschaften gemacht. Selbst am Sonnabend, dem letzten Tag der nunmehr zum Großteil ausgelaufenen Infektionsschutzmaßnahmen, war es wie in alten Zeiten: Der Goldene Pflug kochte. Das an diesem Tag noch deutlich reduzierte Kartenkontingent tat der Stimmung keinerlei Abbruch. Das machten die anwesenden Zuschauer einfach lautstark wett. Auch auf Maske und Abstand hatten die wenigsten noch Bock. Zu groß die Sehnsucht, endlich wieder etwas zu erleben. Die beiden Mannschaften des 1. TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg haben das Ihre dazu beigetragen.

Mit ihrer temporeichen Choreografie unter dem Titel „Spirit of Life“ überzeugte die Lateinformation Publikum und Jury gleichermaßen. Quelle: Mario Jahn

Die besten Noten der Saison

Den Anfang machte am Sonnabend das A-Team der Lateinformation mit einem über alle Maßen emotionalen Auftritt beim Abschlussturnier der Regionalliga Süd Bayern, zu der die Skatstädter jetzt gehören. Dabei waren die Schützlinge von Birgit und Therese Schaller denkbar ungünstig in den Wettbewerb gestartet. Beim ersten Turnier in Nürnberg machten mehrere Corona-Fälle die Hoffnungen auf den Wiederbeginn zunichte. Die Enttäuschung war groß, zumal der Nicht-Antritt zwangsläufig den letzten Platz der insgesamt zehn Mannschaften zählenden Liga bedeutete. In den beiden Folgeturnieren steigerten sich die Lateiner auf Platz 3 und 2. „Zu Hause wieder zwei Einsen in der Wertung wie zuletzt in Landshut, das ist meine große Hoffnung für den Schlusspunkt in Altenburg“, bekannte Therese Schaller.

Tränen der Freude: Trainerin Therese Schaller. Quelle: Mario Jahn

Doch es sollte noch besser kommen. Die Mannschaft legte mit ihrer Choreografie „Spirit of Life“ einen solch furiosen, fehlerfreien, temporeichen und mit vergleichsweise vielen Schwierigkeiten gespickten Auftritt hin, dass die fünf Wertungsrichter mit 3-1-1-1-2 die besten Noten der Saison zückten. Aufgrund der Majorität der Stimmen bedeutete dies den Sieg. Aber das wäre den Tänzerinnen und Tänzern und dem Publikum vermutlich ohnehin egal gewesen. Der letzte Takt im Großen Finale war noch nicht verklungen, da erhoben sich die Zuschauer spontan von ihren Plätzen, brachen in Jubel und Beifallsstürme aus. Die beiden Trainerinnen klatschten ihren Schützlingen gleichfalls begeistert Beifall, und Therese Schaller konnte – wohl zum ersten Mal in ihrer Laufbahn – die Freudentränen nicht zurückhalten.

Die Fans halten den Formationstänzerinnen und -tänzern seit vielen Jahren die Treue. Stehende Ovationen sieht man dennoch nicht alle Tage. Quelle: Mario Jahn

Geld in Sparschweinen kommt Ukraine-Hilfe zugute

Zur Siegerehrung wurde der Pflug ganz und gar zum Tollhaus. Selbst das Team aus Landshut, Gesamtsieger der Saison, nahm den zweiten Platz gelassen und gratulierte den Altenburgern von Herzen. „Das muss jetzt sein“, sagte auch der Geschäftsführer des Kreissportbundes Altenburger Land, Ulf Schnerrer, und fiel Birgit Schaller allen Corona-Regeln zum Trotz um den Hals. Viele Gäste kamen persönlich zum Gratulieren, darunter auch Kerstin Schneider, deren Tochter selbst einmal mitgetanzt hat. „Dass wir so etwas wieder erleben konnten. Gänsehautmomente und Emotionen pur, einfach toll“, freute sich die Schmöllnerin.

Hat allen Grund zur Freude: Trainerin Birgit Schaller. Quelle: Mario Jahn

Erfahrungsgemäß steht das Standardturnier in der Publikumsgunst nicht so hoch, obwohl das Altenburger Team in der 2. Bundesliga tanzt. So waren auch am gestrigen Sonntag weniger Zuschauer als tags zuvor gekommen. Die Stimmung war trotzdem toll. Die Schützlinge vom Trainer-Duo Henriette Schaller und Martin Fischer, die übrigens selbst beide mittanzten, legten die mit Abstand bislang beste Saisonleistung hin – von den Wertungsrichtern mit 1-3-2-1-2 honoriert. Mit ihrer neuen Choreografie zum Roger-Cicero-Titel „Frauen regier‘n die Welt“ erreichte die ebenfalls mit Standing Ovations gefeierte Standardformation zum dritten Mal in dieser Saison Rang 2, den sie damit auch im Gesamtklassement festigte. Damit dürfte in einer Woche zum Abschluss in Mainz eigentlich nichts mehr schiefgehen.

„Frauen regier’n die Welt“. Trotz der neuen Titelauswahl haben natürlich auch die Männer im Team der Standardformation zum Erfolg beigetragen. Quelle: Mario Jahn

Corona ist noch lange nicht vorbei. Doch für ein paar Stunden am Sonnabend und Sonntag war die Pandemie weit weg, schien vergessen. Altenburg hat nach zwei Jahren Pause sein erstes großes Event erlebt. Den Teams und Trainerinnen und den vielen engagierten Helfern hinter den Kulissen sei Dank, ebenso den Sponsoren, die nicht von der Fahne gingen. Nicht von ungefähr zollte Oberbürgermeister André Neumann mit seiner Anwesenheit an beiden Tagen der Leistung des Tanzsportclubs erneut Achtung.

Und doch war etwas anders als sonst: Der Inhalt der aufgestellten Sparschweine kommt diesmal nicht dem Verein, sondern der Ukraine-Hilfe zugute – konkret 1020 Euro für die Medikamentenbrücke der Lukas-Stiftung.

Von Ellen Paul