Alte Altenburger Kaserne wird neues Corona-Testzentrum

Altenburg

In Altenburg entsteht das nächste Corona-Testzentrum. Wie der Betreiber mitteilte, nimmt man am Montag in der alten Kaserne im Quarzring 3 die Arbeit auf. Während das neue Testzentrum des Landkreises in der Volkshochschule noch braucht, besteht in dem Haus im Gewerbegebiet Nordost montags bis samstags ab 9 Uhr die Möglichkeit, sich einmal die Woche einem kostenlosen Covid-19-Schnelltest zu unterziehen. Während wochentags zunächst bis 17 Uhr geöffnet ist, geht es samstags nur bis Mittag.

Termine werden online vergeben

Laut der Crimmitschauer Firma, die schon Testzentren in Aue, Crimmitschau und Flöha betreibt, entsprechen die Antigen-Schnelltests den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts und werden unter strengen Hygienevorschriften durchgeführt. Nach vorheriger Anmeldung im Internet (siehe unten), die beim aktuellen Testzentrum des Landkreises am Gesundheitsamt nicht möglich ist, kann sich dort jeder auf Kosten der Krankenkasse testen lassen und bekommt nach etwa 15 Minuten das Ergebnis.

Auch PCR-Tests sollen kommen

Später sollen auch kostenpflichtige PCR-Tests für Urlaubsreisen und Co. angeboten werden. Dafür waren am Sonntag aber noch keine Termine buchbar. Die Ergebnisse dieser Tests sollen binnen von 24 Stunden per App mitgeteilt werden. Getestet werden im Quarzring ausschließlich symptomfreie Menschen. Bei Husten, Fieber, Schnupfen, Atemnot oder anderen Erkältungssymptomen wenden sich Betroffene bitte direkt an einen Arzt.

Termine unter: schnelltestzentrum-covid.de

Von Lutz Pfefferkorn und Thomas Haegeler