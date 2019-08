Klausa

Die förderfähigen Sand- und Kiesvorkommen in der Grube zwischen dem Leinawald und Niederleupten sind erschöpft. Dieser Tage verließ die letzte dort geförderte Fuhre Sand den Tagebau, so Firmenchef Philipp Heim. Damit steht die Nachnutzung beziehungsweise Rekultivierung des Areals an, zu der die Bergbauunternehmen wie die Heim-Gruppe verpflichtet sind. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat von Nobitz bereits im April dafür erste Weichen gestellt und die nötigen Änderungen im Bebauungs- und Flächennutzungsplan beschlossen.

Recyclingzentrum für den ehemaligen Tagebau

„Wir werden die Grube teilweise verfüllen, Eigenheimstandorte, ein ‚grünes Band‘ und ein Industriegebiet zur eigenen Nutzung und Vermarktung schaffen“, beschreibt Heim die Pläne vor Ort an der Tagebaukante. Der Firmeninhaber zeigt in Richtung Leinawald, wo die Bio-Gasanlage zu sehen ist. „Der Mutterboden in braun vor den grünen Kuppeln der Fermenter, das ist das Niveau, auf das wir verfüllen“ schildert er. Daneben – in einer Art Tal – sei zudem die zukünftige Nutzung des Areals als Mineralien-Freiluft-Lager und Baustoff-Aufbereitung ebenfalls bereits zu erkennen.

Dort werde ein Recyclingzentrum entstehen, erläutert Heim. Auch wenn es in der Region noch relativ reiche Sand- und Kiesvorkommen gebe, würden dennoch Baustoffe in Deutschland langsam knapp. Auch deswegen will die Heim-Gruppe unter anderem Beton zur Wiederverwendung aufarbeiten. „In Berlin sind wir das einzige Unternehmen, dass mittlerweile die Zulassung für Recyclingbeton hat“, hebt Heim in diesem Zusammenhang hervor.

Konkret werde das Recyclingzentrum aus einem großen Open-Air-Lager bestehen, dazu kommen Hallen und technische Einrichtungen wie Siebe. Darüber hinaus sei auch der Einsatz von Brechern zum Zerkleinern von Beton und Steinen vorgesehen. „Wir nutzen dafür unsere mobilen Brecher, diese werden hier am Standort jedoch nur zwei Mal im Jahr für zwei, höchstens drei Wochen zum Einsatz kommen“, sagt Heim. Damit unter anderem die Geräusche der Steinmühlen die Anwohnerschaft in Niederleupten nicht stören, ist vorgesehen zwischen Recyclingzentrum und Wohnbebauung auf dem „grünen Band“, das auch für Ausgleichspflanzungen genutzt wird, einen etwa sechs Meter hohen Lärmschutzwall aufzuschütten.

240 000 Quadratmeter für Eigenheime

An dieses „grüne Band“ wird sich das Bauland für Eigenheime anschließen. Um etwa 80 mal 3000 Meter wird dadurch die Siedlung in Niederleupten vergrößert und genügend Platz für etliche Neubauten geschaffen. Für wie viele Eigenheime, stehe indes noch nicht fest, weil noch unklar ist, welche Größe die Grundstücke haben sollen. Für derartiges Feintuning ist auch noch genügend Zeit. „Wir werden zwar als erstes an dieser Stelle verfüllen. Aber bis hier ein Eigenheim errichtet werden kann, vergehen trotzdem sicher noch vier bis fünf Jahre“, prognostiziert Heim.

Die Zeitschiene für das gesamte Projekt ist derweil deutlich länger. „Wir haben überhaupt nicht das Bestreben, die Grube so schnell wie möglich zu verfüllen, etwa indem wir sie für andere Firmen öffnen. Im Gegenteil: Wir benötigen den Platz selbst und sind froh, diese Flächen zu haben“, stellt Heim klar. Das Material, mit dem verfüllt wird, falle in die Zuordnungsklasse eins, so Heim weiter. Nur dafür habe das Unternehmen die Zulassung.

Füllstoff sind mineralische Z1-Abfälle

Das sogenannte Z1-Material darf zwar eingeschränkt, aber ohne besondere technischen Sicherungsmaßnahmen offen eingebaut werden. Die mineralischen Abfälle der Z1-Klassifikation dürften noch nicht einmal Gips oder Gipskartonplatten enthalten, beschreibt Heim. „Die Nachbarschaft braucht sich wegen etwaiger Schadstoffe keine Sorgen machen“, betont er gegenüber der OVZ. Und ergänzt, dass schließlich auch er und die Firma als Eigentümer der Flächen vitales Interesse haben, kein belastetes Erbe zu schaffen.

Von Jörg Reuter