Mit einem solchen Andrang dürften wohl die wenigsten gerechnet haben: Dicht an dicht drängten sich am Mittwochabend die Besucher im Lindenau-Museum. Diskutiert wurde über den möglichen Beitritt der Einrichtungen am Schlossberg zur Kulturstiftung Mitteldeutsche Schlösser und Gärten – und die Meinungen gingen auseinander.