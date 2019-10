Altenbourg-Preis an Herman de Vries übergeben

Altenburg

Die Natur erleben, wie sie ist, denn sie ist die wahre Künstlerin. Das ist das Credo des diesjährigen Gerhard-Altenbourg-Preisträgers Herman de Vries. Diesem Motto hat der aus den Niederlanden stammende und seit den 1970er-Jahren in Bayern lebende, überaus vielseitige Künstler sein gesamtes Werk untergeordnet.

Alles, nur nicht der „Rand von irgendwas“

Am Sonntagvormittag erhielt der 88-Jährige Thüringens wichtigsten Kunstpreis im Lindenau-Museum aus den Händen von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Der Politiker war eigens zur Verleihung gekommen, um zu dokumentieren, dass Altenburg ganz und gar nicht der oft zitierte „Rand von irgendwas“ sei. Die Investitionen von 48 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung des Museums sowie die elf Millionen Euro fürs Landestheater seien ein beredter Beweis dafür, so Ramelow in seinem Grußwort.

Ausstellung bis 1. Januar zu sehen

Die Verleihung des mit 50 000 Euro dotierten Preises fand unter großem öffentlichem Interesse statt – sie wurde aufgrund des Andrangs per Videowand in einen zweiten Raum übertragen – und war zugleich die Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Herman de Vries. Die noch bis zum 1. Januar zu sehende Exposition ist die letzte vor der mehrjährigen Schließung des Museums. Mitarbeiter und eine Vielzahl der Kunstwerke finden vorübergehend im Altenburger City Center ein neues Zuhause.

Von Ellen Paul