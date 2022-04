Altenburg: Auf Autofahrer kommen neue Einschränkungen zu

Altenburg

Auch in der kommenden Woche müssen sich Autofahrer im Altenburger Stadtgebiet wieder auf Sperrungen und Umleitungen einstellen. Während einige Einschränkungen nur von kurzer Dauer sind, ist an anderen Stellen deutlich mehr Geduld gefragt.

Bahnbaustelle kappt Kauerndorfer Allee

Die umfangreichste Sperrung beginnt dabei ab Mittwoch, den 4. Mai in der Kauerndorfer Allee. Im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke Altenburg-Treben/Lehma (OVZ berichtete) wird von der Deutschen Bahn an der Kauerndorfer Allee die erforderliche Behelfsbrücke gesetzt, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Zuge der Arbeiten muss die Kauerndorfer Allee im Bereich der Bahnbrücke – zwischen Eisenbahnstraße und Rasephaser Straße – sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger voll gesperrt werden.

Die Zufahrt zur Rasephaser Straße in Richtung Knau wird bis zum 6. Mai in den frühen Tagesstunden noch aus Richtung Leipziger Straße/Kauerndorfer Allee möglich sein. Der Verkehr wird dabei im Kreuzungsbereich über eine Baustellenampel geregelt.

Ab etwa 8 Uhr am 6. Mai wird dann die Einfahrt von der Kauerndorfer Allee in die Rasephaser Straße nach Knau gesperrt. Pkw werden über die Kopernikusstraße geleitet, die Lkw-Umleitung führt über die B180, die Ortsumfahrung Altenburg und Gerstenberg und wird entsprechend ausgeschildert. Die Zufahrt zum Waggonbau sowie zum Güterbahnhof ist während der Bauzeit möglich.

Weiträumige Umleitungen – auch für Fußgänger

Der Verkehr östlich der Baustelle – also aus Richtung Nord – wird über die Kauerndorfer Allee, Zeitzer Straße, Schmöllnsche Landstraße und weiter über die Ortsumfahrung abgeleitet. Eine innerörtliche Umleitung wird über die Offenburger Allee, Wettiner und Leipziger Straße eingerichtet.

Da bereits aufgrund von Bauarbeiten in der Gabelentzstraße eine weitere Umleitung besteht, bittet die Stadt darum, die weiträumige Umfahrung über die Zeitzer Straße zu nutzen. Für Fußgänger besteht im selben Zug nur eine weitläufige Ableitung über das Wolfenholz, die Fußgängerbrücke am Bahnhof und die Wettinerstraße in beide Richtungen. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich 12. Juni andauern.

Teil der Zeitzer Straße erhält neuen Belag

Ab Montag, den 2. Mai bis voraussichtlich Freitag, den 6. Mai wird zudem auf einem Abschnitt der Zeitzer Straße der Belag erneuert. Auch hier ist dazu eine Vollsperrung nötig. Betroffen ist der Bereich zwischen Kreisverkehr an der Rudolf-Breitscheid-Straße und der Lindenaustraße.

Die Umleitung führt über die Rudolf-Breitscheid-Straße und die Martin-Luther-Straße. Dazu wird die Einbahnstraße in der Martin-Luther-Straße zwischen Carl-von-Ossietzky-Straße und Lindenaustraße entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung gedreht, heißt es aus dem Rathaus. Dadurch ist Parken in der Martin-Luther-Straße nicht möglich. Parallel entfallen zudem die Bushaltestellen in der Lindenaustraße. Die Ersatzhaltepunkte befinden sich in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Höhe Martin-Luther-Straße.

Straßenlampe wird repariert, Kanäle inspiziert

Wegen einer Havariebeseitigung an einer Straßenlaterne muss von Montag, den 2. bis Freitag, den 6. Mai zudem die Jüdengasse im Bereich der Nummer 14 für Autos und Fußgänger gesperrt werden. Die Einbahnstraße wird aufgehoben und die Jüdengasse damit aus beiden Richtungen zur Sackgasse, sodass Anlieger bis zur Baustelle zu ihren Grundstücken fahren können, so die Stadtverwaltung.

Am Donnerstag, den 5. Mai wird dann in der Piererstraße auf Höhe der Nummer 21 eine Sperrung eingerichtet. Grund ist eine Kranstellung.

Am Dienstag, den 3. Mai kommt es darüber hinaus in der Melchior-Bauer-Gasse im Ortsteil Lehnitzsch zu einer Sperrung. Hier werden Kanalinspektionen durchgeführt. Dies ist zudem einen Tag später, am Mittwoch, den 4. Mai, in der Mittelstraße auf Höhe der Hausnummern 16 a-d der Fall, so die Verwaltung.

Von LVZ