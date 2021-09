Altenburg-Banner hängt weltweit in Fußballstadien – dank André Rolli aus Ehrenberg

Ehrenberg

Ganz beschaulich, eigentlich regelrecht unauffällig lebt André Rolli in Ehrenberg. Nichts deutet darauf hin, dass hier in gewisser Weise Fußball-Prominenz zu Hause ist. Dabei ist Rolli gewissermaßen einer der profiliertesten Anhänger der deutschen Nationalmannschaft im Altenburger Land. Denn der 49-Jährige ist bei jedem Spiel der bundesdeutschen Elf mit von der Partie. Und immer mit dabei: Sein riesiges Altenburg-Banner, das – stets gut sichtbar für die Fernsehkameras – für die Skatstadt wirbt. Ein Umstand, den jüngst auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann lobte, der Rolli im Rathaus empfing und ihm für seine Botschafterrolle dankte. „Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen“, honorierte der Rathauschef.

Auch Altenburgs OB André Neumann (l.) empfing seinen Namensvetter bereits im Rathaus. Quelle: Stadtverwaltung Altenburg

Allesfahrer: In Deutschland und international

Manche, das ist André Rolli dabei durchaus bewusst, quittieren seine Leidenschaft vermutlich mit entgeistertem Kopfschütteln: Rolli ist das, was man gemeinhin als Allesfahrer kennt. Und der Begriff ist Programm: Wann immer möglich, ist der Ehrenberger im Fanblock der Nationalmannschaft mit dabei, egal ob der Ball in einer Arena in Deutschland oder in Brasilien, Russland, Norwegen oder auf den Färöer Inseln über den Rasen rollt.

Auf seinen Reisen ist André Rolli auch wichtig, die Länder und Spielorte zu erkunden – hier etwa Moskau. Quelle: privat

Erste Fan-Erlebnisse bei Motor Altenburg

„Mit meinem Hobby kann ich das Gute mit dem Nützlichen verbinden“, schildert Rolli seine Motivation. Die Begeisterung für die Kultur anderer Länder und die Leidenschaft für Fußball, das sei es, was ihn antreibt. Letztere wurde bereits als Knirps entfacht: „Mit sieben Jahren habe ich ein Spiel von Dynamo Dresden im Fernsehen gesehen. Schon damals hingen Fahnen und Banner im Stadion, das hat mich total fasziniert“, erinnert er sich. Wenig später ging es, noch an der Hand des Opas, selbst ins Stadion – zumindest in das der Skatstadt. „Wir haben oft Spiele von Motor Altenburg besucht.“ Später dann, mit elf oder zwölf, so genau weiß es Rolli nicht mehr, stand der erste Solo-Besuch einer Partie an, wiederum ein Jahr später griff die Dynamo-Leidenschaft komplett auf ihn über. „Als ich dann 15, 16 war, bin ich regelmäßig auswärts mitgefahren. Rostock, Aue, alles was eben in der DDR so ging“, blickt er zurück. Inzwischen ist Rolli „gefühlt 38, in echt 49“.

Auch auf den Affenfelsen in Gibraltar hat es das Banner bereits geschafft. Quelle: privat

Seit 2011 besucht Rolli alle Spiele

Nach der Wende erregte die Nationalmannschaft seine Aufmerksamkeit. Und auch hier war schnell klar: Wann immer es ging, wollte Rolli die Elf im Stadion anfeuern. „Das war am Anfang noch ein wenig schwierig, ich habe damals noch selbst am Wochenende für den SV Ehrenhain auf dem Platz gestanden“, erzählt er grinsend. Mit den Jahren nahm jedoch auch auf internationalem Parkett die Schlagzahl zu: Seit 2011 besucht Rolli jedes mögliche Spiel, seit 2013 hängt er sein Banner im Stadion auf.

André Rolli hat mit der Nationalmannschaft schon viele Länder bereist. Dieses Bild zeigt ihn zur WM 2014 in Brasilien. Quelle: privat

Kosten? Alles eine Frage der Organisation

Bei all den Reisen drängt sich natürlich die Frage auf, wie sehr diese Leidenschaft den Geldbeutel strapaziert. Die etwas überraschende Antwort: Gar nicht so sehr – wenn man sich gut organisiert. „Als Fanclubmitglied kosten mich Heimspielkarten etwa 15 Euro, für Auswärtspartien werden im Schnitt 50 Euro fällig“, rechnet Rolli vor. Obendrauf kommen noch Flüge und Unterkunft. „Da kommt es darauf an, schnell zu sein. Die Spieltermine stehen ja früh fest, entsprechend zeitig kann man buchen – und spart Geld“, weiß er.

Im Stadion ist das Banner - wie hier zur EM 2016 in Frankreich - stets prominent platziert. Quelle: privat

Arbeitgeber hält ihm den Rücken frei

Auch sein Arbeitgeber hält ihm für seine Leidenschaft den Rücken frei. „Ich gebe immer rechtzeitig Bescheid, arbeite entsprechend auch Stunden heraus“, erklärt Rolli, der im Alltag für die Firma Wolf aus Schmölln am Lkw-Steuer sitzt. Und auch seine Lebensgefährtin hat Verständnis. „Auch wenn sie sich natürlich immer freut, wenn ich wieder nach Hause komme.“

Am Ende wurde es nichts mit dem Titeltraum. André Rolli ging trotzdem auf Tuchfühlung mit dem EM-Pokal. Quelle: privat

Mit acht Mann im Kleinbus

Das gilt durchaus auch für ihn, denn gerade Auswärtsfahrten können schlauchen. „Wir sind zumeist in der Gruppe unterwegs. Das führt dann schon mal dazu, dass wir – wie etwa zur EM in Frankreich 2016 – mit acht Mann in einem gemieteten Bus herumreisen, damals an einem Tag einmal quer durchs Land gefahren sind“, schildert Rolli seine Erlebnisse. Umgekehrt komme man so auch mit zig anderen Fans in Kontakt und vernetzt sich. „Für Ligaspiele Karten zu bekommen, ist dadurch kein Problem, man kennt immer irgendwen“, weiß er.

In André Rollis Wohnzimmer hängen gesammelte Eintrittskarten von besonderen Spielen. Gut und gerne 1500 Partien, schätzt er, hat er bis heute besucht. Quelle: Mario Jahn

„Explodierende“ Stadien und ein Kick mit der Dorfjugend

Und nicht zuletzt sind es die vielen Erlebnisse auf den Reisen, die besonderen Spiele, die ihm in Erinnerung bleiben und die – angesichts von bislang etwa 1500 besuchten Partien – Bücher füllen könnten. „Dazu gehören Orte, wo man sonst nicht hinkommt, auf den Färöer Inseln etwa, oder ganze Urlaube, die sich um Spiele herum entwickeln, wie in Norwegen oder Irland.“ Dazu zählen auch Partien anderer Nationen, die Rolli, wenn sich die Gelegenheit bietet, ebenfalls mitnimmt. „Wir waren zum Beispiel bei einem Spiel von Nordirland in Frankreich in der irischen Kurve. Als die gewonnen haben, dachte ich, das Stadion explodiert“, freut er sich noch heute.

Ein anderes Mal stoppte der Tross in der georgischen Pampa an einem Sportplatz, hängte seine Banner auf – und kickte erst einmal eine Runde mit örtlichen Jugendlichen. Was den Ehrenberger allerdings nach wie vor wurmt, ist, dass er von der WM 2014 in Brasilien wegen Krankheit früher abreisen musste – und so das legendäre 7:1 der deutschen Elf gegen die Gastgeber und den anschließenden Titelgewinn verpasste.

Auch so manches prominente Fußball-Gesicht trifft Rolli auf seinen Reisen, hier etwa Coach Christoph Daum. Quelle: privat

Kritischer Blick auf den Fußballbetrieb

Bei aller Liebe zur Nationalmannschaft, hat sich André Rolli auch seinen kritischen Blick auf den Fußballbetrieb bewahrt. „Ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft wieder nahbarer wird, man wieder etwas weg vom Kommerz kommt“, sagt er. Und auch auf die kommende Weltmeisterschaft 2022 im Wüstenemirat Katar blickt er mit gemischten Gefühlen. „Ich hätte es begrüßt, wenn man wegen der Vorkommnisse dort eine Verlegung erreicht hätte. Andererseits reizt es mich auch, das Land zu sehen. Zumal man dort durch die kurzen Wege auch mehrere Spiele pro Tag mitnehmen könnte.“

Auch ein Foto mit Ex-Bundestrainer Jogi Löw konnte Rolli bereits ergattern. Quelle: privat

Positive Zukunftsprognose für die Nationalelf

Zumindest sportlich sieht er die Nationalelf allerdings auf einem insgesamt guten Weg. „Die letzten Jahre unter Jogi Löw waren aus meiner Sicht purer Stillstand. Hansi Flick hat hingegen schon als Co-Trainer und Bayern-Coach gezeigt, was er kann“, bilanziert Rolli. Entsprechend positiv blickt er auf die weitere WM-Qualifikation, in der die Deutschen Anfang Oktober gegen Rumänien und Nordmazedonien gefordert sind.

Sicher ist dabei schon jetzt: Sofern irgendwie möglich, ist auch André Rolli im Stadion. Und mit ihm sein Banner, das den Namen Altenburg in die Welt trägt.

