Altenburg Landestheater öffnet erst wieder 2022 – Theaterzelt bleibt bis zum Jahresende

Das Theaterzelt auf dem Festplatz am Großen Teich wird wesentlich länger als Ersatzspielstätte für das Landestheater dienen müssen, als bislang geplant – nämlich voraussichtlich bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Das hat der Generalintendant des Altenburg-Geraer Theaters, Kay Kuntze, intern den Mitarbeitern des Hauses mitgeteilt. So beispielsweise kurz vor Weihnachten in einer Videokonferenz mit den Orchestermusikern, wie die LVZ erfahren hat. Eine offizielle Mitteilung dazu gibt es bis dato nicht. Vielmehr habe Kuntze darum gebeten, vorerst Stillschweigen zu bewahren. Redaktionelle Anfragen sind derzeit nicht möglich, denn das Theater hat seinen Betrieb eingestellt, die Pressestelle ist bis zum 17. Januar nicht besetzt.

Es sei geglückt, so wird der Intendant zitiert, mit dem Verleiher des Zeltes doch noch eine Verlängerung der Nutzung auszuhandeln. Bisher hatte es immer geheißen, dass die Interim-Spielstätte nur bis zum Ende der aktuellen Spielzeit im Sommer dieses Jahres zur Verfügung stehe und dann abgebaut werden müsse. Und schon das war eine Verlängerung. Denn ursprünglich sollten die im September 2019 begonnenen Bauarbeiten im Landestheater in diesem Frühjahr abgeschlossen sein, sollte das Haus pünktlich zum 150. Geburtstag am 16. April wiedereröffnet werden. Jetzt dauert es also fast ein dreiviertel Jahr länger. Mindestens. Die Wiedereröffnung verschiebt sich ins Jahr 2022.

Vielfältige Probleme verzögern Baufortschritt

Von außen kaum sichtbar, ist das Altenburger Theater im Innern seit Monaten eine Großbaustelle, die von Anfang an unter keinem allzu guten Stern stand. So ruhten die Arbeiten zu Jahresbeginn fast drei Monate, weil die Ausschreibung für Abriss- und Rohbauarbeiten wiederholt werden musste (die LVZ berichtete). Bei der ersten hatte sich nur ein einziger Unternehmer beworben, dessen Angebot aber um eine Million Euro über der Kostenplanung lag. Erst als in einer zweiten Ausschreibung kleinere Lose offeriert wurden, konnte die Leistung vergeben werden, wurde aber mit 1,4 Millionen Euro dennoch um mehr als eine halbe Million teurer als geplant.

Wenig später stellte sich heraus, dass die Mauer zwischen Orchestergraben und Zuschauerbereich komplett auf Lehm stand, hinzu kamen Mängel am Tragwerk. Dadurch wurde die Sicherung des Orchestergrabens und die Reparatur oder der Austausch der Dachstahlkonstruktion nötig. Hinzu kommen gestiegene Materialpreise für Heizung, Sanitär, Lüftung, Sprühnebellöschanlage und Elektro.

Intendant schweigt zu den Gründen

Damit war im Sommer klar: Die Bauarbeiten dauern länger und werden teurer. So wurde die Wiedereröffnung auf den Spielzeitbeginn 2021/22 verschoben und im September die Öffentlichkeit vom Landratsamt über die Kostensteigerung in Kenntnis gesetzt. Die nunmehr veranschlagten 13 Millionen Euro liegen um 1,7 Millionen über dem ursprünglich zwischen Landkreis und Land vereinbarten Betrag. Der Großteil sind Fördermittel des Freistaats.

Über den Grund der neuerlichen Terminverschiebung sagte der Intendant LVZ-Informationen zufolge nichts. Etwas anderes als eine weitere Verzögerung bei den Bauarbeiten kommt dafür aber nicht infrage. Eine offizielle Information aus dem Landratsamt, dem Bauherrn, fehlt bislang ebenfalls. Landrat Uwe Melzer ( CDU) hatte bereits die Mitteilung, dass der Eröffnungstermin zum Jubiläum nicht gehalten werden kann, völlig überraschend im August zum Besuch von Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff ( Die Linke) auf der Baustelle kundgetan und den ganz offensichtlich unwissenden kaufmännischen Geschäftsführer des Theaters, Volker Arnold, ziemlich kalt getroffen. Diesmal wusste zumindest das Theater rechtzeitig Bescheid und konnte eine Verlängerung der Zeltnutzung aushandeln. Eigentlich sollte es schon vergeben gewesen sein, doch ein anderes Theater brauche es laut Intendant erst später.

Bislang konnte das Zelt aber nur die Hälfte seiner Standzeit genutzt werden. Denn coronabedingt blieben die Thüringer Theater von Mitte März bis zum Spielzeitende im Juli 2020 geschlossen. Anfang November musste der Spielbetrieb erneut eingestellt werden, vorerst bis zum 31. Januar.

Hintergrund Das Altenburger Theater ist aufgrund einer dringenden Sanierung von Bühnentechnik und Logistik seit September 2019 geschlossen. Vorgesehen ist die Erneuerung von Ober- und Untermaschinerie an der Hauptbühne, die Errichtung einer Containerstation am Theater, die Vergrößerung des Orchestergrabens, der Anbau eines Fahrstuhls für das Publikum und die Erneuerung sanitärer Einrichtungen im Heizhaus. Unter anderem wird die marode Bühnentechnik samt neuer Drehbühne der Geraer angepasst. Beide haben dann einen Durchmesser von zwölf Metern. So müssen Bühnenbilder nur noch von einem Theater zum anderen transportiert, aber nicht mehr umgebaut werden.

