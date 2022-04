Altenburg: Warnbake geklaut – Polizei fasst Jugendlichen

Altenburg

Da staunten die Altenburger Polizisten, als am Samstag gegen 15.40 Uhr ein Jugendlicher, der sich eine Warnbake unter den Arm geklemmt hatte, ausgerechnet vor der Polizeidienststelle entlang lief. Bei Erblicken der Beamten ergriff er aber die Flucht und konnte vorerst entkommen. Doch, so berichtete am Sonntag die Polizei, gegen 17.45 Uhr sei dann eine Mitteilung eingegangen, dass eine Gruppe von Jugendlichen im Bereich der Fabrikstraße randaliere und Gegenstände beschädige – und einer der Beteiligten führe eine Warnbake mit.

Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung

Der Jugendliche war offenbar am zweiten Tatort bereits wieder aktiv. Und tatsächlich: Im Rahmen der sogenannten Nahbereichsfahndung sei dann ein 16-jähriger Jugendlicher gestellt worden. Er muss sich nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten. Die Warnbake wurde sichergestellt.

Von LVZ