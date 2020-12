Altenburg: Zwei Männer ignorieren Maskenpflicht und bedrohen Tankstellenmitarbeiterin

Altenburg

Das Klinikum Altenburger Land befindet sich aufgrund der zunehmende Infektionszahlen praktisch im Krisenmodus, Läden abseits des täglichen Bedarfs müssen in wenigen Tagen schließen. Und trotzdem gibt es noch Menschen, die offenbar den Ernst der Lage verkennen – so auch Donnerstagnacht in Altenburg. Nach Angaben der Polizei kamen dort zwei Männer ohne Mund-Nase-Bedeckung in einer Tankstelle an der Münsaer Straße. Eine Mitarbeiterin habe die beiden darauf hingewiesen und sei daraufhin verbal bedroht worden. Jetzt ermitteln die Beamten gegen die beiden bisher Unbekannten.

Von LVZ