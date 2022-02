Altenburg am Montagabend: „Spaziergänger“, Gegenprotest und massives Polizeiaufgebot

Altenburg

Erstmals sind die seit Wochen stattfindenden „Spaziergänge“ in Altenburg am Montagabend auf eine Gegenveranstaltung getroffen. Unter dem Motto „Altenburg solidarisch – ohne Verschwörungsglauben“ hatten sich vor dem Rathaus rund 30 Teilnehmer versammelt. Redner erklärten, dass auch sie wieder ein normales Leben führen wollten. Kritik an den Maßnahmen sei berechtigt, müsse jedoch auf der Basis von Fakten erfolgen. Die „Montagsspaziergänger“ distanzierten sich allerdings nicht von Nazis, und einige hegten „demokratiefeindliche Umsturzfantasien“, hieß es. Unter den Teilnehmern befanden sich Linken-Kreischef Ralf Plötner und Linken-Kreistagsfraktionsvorsitzender Frank Tempel. Es wurde per Lautsprecher Info-Material zu Hygieneregeln und Impfungen abgespielt.

Etwa 30 Teilnehmer hatten sich zur Gegenkundgebung vor dem Rathaus versammelt. Quelle: Mario Jahn

Gegen 17.45 Uhr riegelte die Polizei, die mit einem massiven Aufgebot in Altenburg Präsenz zeigte, den Markt zwischen dem Eiscafé Venezia und dem Rathaus vollständig ab. Deshalb konnte der Montagszug, der sich Punkt 18 Uhr in Bewegung setzte, nicht seinen gewohnten Verlauf nehmen und musste an der Moritzstraße nach rechts abbiegen. Damit erreichte die Kundgebung „Altenburg demokratisch“ ihr Ziel, dass die „Spaziergänger“ diesmal keine Kerzen vor dem Rathaus ablegen konnten.

Die Polizei riegelt auf der Schmöllnschen Straße den Verkehr komplett ab. Quelle: Jens Rosenkranz

Beim Aufeinandertreffen pfiffen die Spaziergänger und klatschten. Auf der Gegenseite wurde die Musik aufgedreht. Es wurde zwar laut, blieb jedoch immer friedlich, die Stimmung war zwar angespannt, aber nicht aufgeheizt. Der Aufzug verlief über Moritzstraße, Schmöllnsche Straße, Johannisgraben und Brüderkirche zum Markt. Aufgrund der Vielzahl an Teilnehmenden musste die Polizei für etwa 40 Minuten die Teichstraße und die Schmöllnsche Vorstadt für den Verkehr komplett abriegeln.

Vertreter von Polizei und Landratsamt sprachen von 1500 Teilnehmern. Aus den Kreisen der „Spaziergänger“ wurden Zahlen von 2000 bis 3000 in Umlauf gebracht – zahlreiche von ihnen belustigten sich über die vergleichsweise geringe Anzahl der Gegendemonstranten.

Von Jens Rosenkranz