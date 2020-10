Altenburg begeht 30. Tag der Deutschen Einheit im kleinen Rahmen

Altenburg

Kurz vor Weihnachten war die Freude groß: Thüringen hatte die Stadt Altenburg zum Austragungsort der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Freistaates erkoren. Zusammen mit dem 30. Jubiläum der Deutschen Einheit – und somit auch dem 30. Jubiläum der Neugründung Thüringens – sollten am 3. Oktober ein Bürgerfest und ein großer Festakt mit prominenten Gästen in der Skatstadt gefeiert werden.

Im August kam dann jedoch die kaum überraschende Nachricht von der Thüringer Staatskanzlei: Die Feierlichkeiten müssen ausfallen – zumindest in diesem Jahr. Um den Bürgerinnen und Bürgern trotzdem ein Einheitsfest zu bereiten, fanden am Samstag stattdessen einige Veranstaltungen im kleineren Rahmen statt.

Gottesdienst im Freien

Auf den Stufen vor der Brüderkirche hielt Pfarrer Andreas Gießler um 11 Uhr einen Ökumenischen Erntedank-Gottesdienst ab, zu dem sich etwa 150 Besucher auf Festzeltbänken und Klappstühlen vor der Kirche einfanden. Passend zum Anlass waren Pult und Stufen herbstlich geschmückt, das Wetter hingegen fühlte sich eher nach Spätsommer an.

Pfarrer Andreas Gießler (r.) und „Colors of Soul“ hielten einen sonnigen Erntedank-Gottesdienst vor der Brüderkirche ab. Quelle: Robin Knies

Begleitet vom Gospelchor „Colors of Soul“, der verschiedene englische und deutsche Kirchenlieder zum Besten gab, thematisierte Geißler neben dem Erntedank auch das Einheitsjubiläum – und verknüpfte die beiden Themen sogar: „Die Saat, die wir 1989 gesät haben, ist seitdem immer weiter zusammengewachsen. Das ist der Ertrag für unsere Mühen in den vergangenen 30 Jahren.“ Der Pfarrer sprach über die friedliche Revolution, das Motto „Schwerter zu Pflugscharen“ und die Rolle der Kirche dabei: „Ohne diesen Aufnäher auf der Jacke wäre ich vielleicht nie Pfarrer geworden“, sagte Geißler.

Ministerpräsident zu Gast in der Schlosskirche

Das 30. Einheitsjubiläum war auch für Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ein Thema, der trotz Absage der großen Feierlichkeiten am Spätnachmittag das Bach-Orgelkonzert von Roland Börger in der Altenburger Schlosskirche besuchte und zu Beginn einige Worte an die Besucher richtete. Im Zuge des hundertsten Jubiläums des Landes Thüringen sprach Ramelow von der besonderen Rolle Altenburgs in der Entstehung des Freistaates: „ Sachsen-Altenburg war Gründungsmitglied der vereinigten Staaten von Thüringen vor hundert Jahren“, erklärte der Ministerpräsident, „die Erfurter hingegen sollten dankbar sein, dass sie später noch beitreten durften.“

Dass Altenburg heute mit dem Lindenau-Museum, Marstall und Theater in neuem Glanz erstrahle, habe die Stadt nicht zuletzt der Beharrlichkeit ihrer Einwohner zu verdanken, erklärte Ramelow. „Ich lade sie schon heute zum großen Festakt am Tag der Einheit 2021 ein – im neu eingeweihten Theater.“

Ministerpräsident Bodo Ramelow (vorn) besuchte zum Tag der Deutschen Einheit das Orgelkonzert in der Altenburger Schlosskirche – an seiner Seite Oberbürgermeister André Neumann. Quelle: Mario Jahn

Von Robin Knies