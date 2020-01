Altenburg begrüßt Neuzugänge mit Überraschungstüte

Altenburg

„Wir haben eine Schwachstelle erkannt beim Begrüßen der Neubürger“, erklärt Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) am Mittwoch zum ersten Pressegespräch des Jahres im Rathaus. Damit gibt er gleich den Einstieg ins aktuelle Pilotprojekt der Stadt. Ab dem kommenden Montag erhalten neu zugezogene Altenburger im Pass- und Meldeamt im Johannisgraben einen Willkommensgruß. Die Begrüßungstüte, bedruckt mit Motiven der Skatstadt, beinhaltet allerlei Nützliches, um Neualtenburgern das Zurechtfinden im neuen Umfeld zu erleichtern.

Tüten-Infos

Wo melde ich meinen Hund und mein Auto an? Wie sind die Rufnummern und Öffnungszeiten wichtiger Behörden? Antworten auf diese und andere Fragen geben diverses Informationsmaterial wie Flyer und eine Chipkarte mit QR-Code. Per Mobiltelefon kann damit eine Webseite aufgerufen werden, die alle relevanten Informationen in übersichtlicher Form anbietet. Weiterführende Links leiten zum Beispiel auf den Freizeitführer des Kreises, den Wegweiser für Senioren und andere wichtige Informationen.

So sieht es aus – das Altenburger Willkommenspaket. Quelle: Ronny Seifarth

Familien braucht das Land

Der Willkommensgruß für Neubürger wurde vom Arbeitskreis „Familie schafft Zukunft“ inspiriert. Dem Arbeitskreis, 2008 ins Leben gerufen, gehören Vertreter von Vereinen, Stadtverwaltung und privaten Unternehmen an, wie zum Beispiel Familienzentrum, Kreisjugendring und Agentur für Arbeit. „Es geht uns insbesondere um Familien“, kommentiert Ines Quart, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, die Motivation für diese Aktion, die natürlich auch Werbung um Zuzug junger Leute mit Kindern ist. Und neue Altenburger Familien wollen schnell und unkompliziert wissen, welche Kindergärten und Schulen wo zu finden sind.

Geschenke erhalten die Freundschaft

Das Pilotprojekt wird mit 4000 Euro aus der Thüringer Landespauschale für das solidarische Zusammenleben der Generationen (LSZ) finanziert. Für den Start der Altenburger Willkommenskultur stehen 500 Begrüßungstüten nebst Inhalt bereit. Soweit der Vorrat reicht, füllen zusätzliche kleine Geschenke wie Skatkarten und Bücher zu Altenburg die Tüten. Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit, Silke Wesser, hofft auf spendable lokale Unternehmen, denn an Werbegeschenken fehlt es noch.

Willkommen auf dem Land

Die Willkommenskultur startet zunächst in Altenburg. Ihre Ausweitung auf die Kommunen Schmölln, Nobitz und Meuselwitz ist für den Herbst angedacht. Für die Skatstadt ist diese Aktion ein Novum. Sie hofft auf positive Resonanz und freut sich auf Rückmeldungen und Anregungen der Bürger.

Von Dana Weber