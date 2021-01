Altenburg

Wer in Altenburg und Umgebung schon länger auf einer Warteliste für psychiatrische Behandlung steht, kann sich freuen: Seit Anfang Januar bietet Gabriela Pradel in der Klinik für Psychiatrie der Evangelischen Lukasstiftung zusätzliche ambulante psychiatrische Sprechstunden an.

„Durch neue Berechnungsvorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) hat sich ein halber Kassenarztsitz für einen Nervenarzt im Landkreis aufgetan“, erklärt Frank Böhning, Geschäftsführer der psychiatrischen Klinik. „Die ambulanten Sprechstunden werden von uns als sehr wichtig angesehen. Denn wenn eine ambulante Behandlung verschleppt wird, wird die Krankheit schlimmer und der Patient muss mit einem Krankenhausaufenthalt rechnen.“ Wenn die ambulante Versorgung gestärkt wird, bedeutet das für die Klinik langfristig eine geringere Belastung.

„Die ersten Terminanfragen trudeln ein“

Gabriela Pradel bietet seit Anfang Januar 2021 zusätzliche ambulante psychiatrische Sprechstunden an. Quelle: Evangelische Lukasstiftung

Gabriela Pradel freut sich, dass sie dadurch dazu beitragen kann, dass die üblicherweise langen Wartezeiten für psychiatrischem Handlungsbedarf verkürzt werden können. Noch ist ihre Warteliste jedoch nicht allzu lang: „Die ersten Anfragen nach Terminen trudeln jetzt ein“, erzählt sie. Neben den ambulanten Sprechstunden in der Geraer Straße ist Pradel außerdem an der Klinik tätig.

„Wir mussten ein bisschen organisieren, damit Frau Pradel dafür Zeit hat, aber das ist uns jetzt gelungen“, erzählt Böhning. Ausgeschrieben hatte die KVT die halbe Stelle im vergangenen Sommer.

Psychiatrische Klinik: Dreibettzimmer vermeiden

Ob dieser neu aufgetane halbe Kassensitz auf einen eklatanten Mehrbedarf zurückgeht, ist nicht bekannt. Die KVT konnte dazu keine Angaben machen. Die 12,5 Sprechstunden pro Woche bei Gabriela Pradel sind jedoch eine Ergänzung zu den zwei ambulant tätigen Fachärzten für Nervenheilkunde in Altenburg: Dipl.-Med. Roland Jaensch und Dr. med. Sibylle Berdermann-Welz. In Schmölln gibt es keinen Facharzt für Psychiatrie oder Psychologie.

Die Altenburger psychiatrische Klinik selbst ist bis jetzt gut durch die Pandemie gekommen. „Die Belegung ist nicht ganz so hoch wie sonst“, sagt Böhning. „Wir achten darauf, Dreibettzimmer zu vermeiden.“ Um gerüstet zu sein, falls Pflegekräfte wegen Quarantänefällen oder eigener Diagnosen ausfallen sollten.

Fünf Pflegekräfte unterstützten das Altenburger Klinikum

Vor Weihnachten ist üblicherweise die Belegung niedriger als über das Jahr. Das gab der Psychiatrischen Klinik vor den Feiertagen die Möglichkeit, eine Station zu schließen und insgesamt fünf Pflegekräfte an das Klinikum Altenburger Land zur Unterstützung bei der Pflege von Corona-Patienten auszuleihen. Auf die Patienten der psychiatrischen Klinik hatte diese Stationsschließung keine Auswirkung. „Schon in den vergangenen Jahren standen wir in der Weihnachtszeit vor der Frage, ob wir eine Station schließen. Und in diesem Jahr gab es den positiven Nebeneffekt, dass wir dem Klinikum helfen konnten“, erklärt Böhning. Anfang Januar kehrte dann auch die letzte Pflegekraft wieder an die Evangelische Lukasstiftung zurück.

Die Behandlung von Corona-Patienten fand in der psychiatrischen Klinik bis jetzt nicht statt.

Patienten mit Covid-Symptomen werden verlegt

„Laut des Krankenhausversorgungskonzepts des Landes Thüringen sind wir wie alle psychiatrischen Krankenhäuser dazu angehalten, Patienten mit Covid-Symptomen in andere Krankenhäuser zu verlegen“, erklärt Geschäftsführer Böhning.

Gabriela Pradel, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, öffnet Dienstag- und Mittwochnachmittag in der Geraer Straße 25 ihre psychiatrische Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung (Telefonnummer 03447 507474). Offene Sprechstunde ohne vorherige Terminvereinbarung gibt es montags von 8.30 bis 12.30 Uhr in der Außenstelle der Praxis in der Zeitzer Straße 28 (Klinik, Eingang Altbau / ehemaliges Kinderhospital).

Von Katharina Stork