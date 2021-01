Der Altenburger Stadtrat hat für 2021/22 einen Rekord-Haushalt mit einem Gesamtvolumen von rund 130 Millionen Euro beschlossen. Damit beendeten die Volksvertreter am Mittwochabend einstimmig und in Rekord-Zeit den Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre und machten den Weg für Millionen-Investitionen in bisher kaum gekannter Höhe frei.