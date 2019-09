Altenburg bittet Wohnmobil-Reisende ab Herbst stärker zur Kasse

Altenburg

Für Wohnmobil-Reisende wird der Aufenthalt in Altenburg künftig teurer. So steigt ab Herbst die Nutzungsgebühr für den Platz am Großen Teich von derzeit 6 auf 13 Euro pro Tag. Zudem führt die Stadt zeitgleich weitere Gebühren ein. Wer dort auf Toilette will, muss 50 Cent bezahlen. So viel wird auch für die Benutzung der Dusche fällig. Für diejenigen, die sich mit warmem Wasser duschen wollen, kostet das weitere 50 Cent – pro 20 Liter. Das beschloss der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung.

Irritation um bisherige Gebühren für Toiletten und Duschen

Teile des Sanitärgebäudes sind wegen Vandalismus derzeit nicht nutzbar. Quelle: Mario Jahn

Allerdings war es schon bisher so, dass man für Toiletten und Duschen Geld bezahlen musste. Und zwar 50 Cent je Nutzung. Jedoch war dies – im Gegensatz zu den Gebühren für Stellplatz, Strom und Wasser – nicht in der entsprechenden Satzung verankert. Demnach stellt sich die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage diese Gebühren bisher erhoben wurden. Auf eine OVZ-Anfrage dazu teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit, dass alles rechtens gewesen sei und verwies dazu vor allem auf die Thüringer Kommunalabgabenordnung.

Darüber diskutierten die Volksvertretern jedoch nicht. Die Kontroverse speiste sich vielmehr aus der Größenordnung der Anhebung. Auch wenn dieser am Ende 26 Stadträte zustimmten und sie bei einer Enthaltung nur von fünf abgelehnt wurde. Vor allem die Fraktion der Linken war dagegen. „Wir sind mit der über 100-prozentigen Gebührensteigerung nicht einverstanden, weil wir dafür keine vernünftige Begründung sehen“, sagte Fraktionsvize Jörg Jablonowski. Denn auch mit 13 Euro könne man die Kosten nicht decken.

Linke befürchtet „Einbruch der Nutzerzahlen“

Die von der Stadt fürs Frühjahr angekündigten Reparaturen auf dem Wohnmobilstellplatz lassen noch immer auf sich warten. Quelle: Mario Jahn

Darüber hinaus befürchtet die Linke, durch diese Höhe „einen Einbruch der Nutzerzahlen“. Zumal man damit laut einer eigenen Erhebung im Umkreis von 40 Kilometern zu den teuersten Stellplätzen zähle. Von den herangezogenen 50 Plätzen liegen laut Jablonowski nur sieben über zehn Euro pro Tag. „Fünf davon sind auf Zeltplätzen und nicht vergleichbar.“ Die beiden übrigen kosten 12 und 13 Euro. Außerdem habe man stichprobenartig Nutzer gefragt, wobei herausgekommen sei, dass die Mehrheit zehn Euro für angemessen, 13 Euro aber für zu viel hielte.

Abgesehen davon lehnte die Linke auch die unter anderem durch die geplanten Mehreinnahmen von jährlich 7000 Euro im Vergleich zu finanzierende Videoüberwachung des Stellplatzes ab und brachte ins Spiel, davon lieber das häufig kritisierte Münzzahlsystem durch eines per App zu ersetzen. Das sah Pro Altenburg anders. „Wir sind nicht auf dem Basar“, sagte deren Fraktionschef Peter Müller. Außerdem bringe die Überwachung Sicherheit. „Wer das nicht will, soll nicht hingehen. Aber es ist nötig, um dem verdammten Vandalismus entgegenzuwirken.“

OB: 27 Euro pro Tag für Kostendeckung nötig

SPD/Grüne-Fraktionschef Nikolaus Dorsch bezeichnete den Änderungsantrag der Linken, der letztlich klar durchfiel (6 Ja-, 26 Nein-Stimmen), sogar als „Blödsinn“. Schließlich habe man sich 2012 bereits auf zehn Euro geeinigt, aber wegen der damals unfertigen Sanitäranlagen nur sechs Euro in die Satzung geschrieben.

Dieses Versäumnis unterstrich auch Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). „27 Euro müssten wir nehmen, um es kostendeckend zu gestalten“, so der Rathauschef, der die 13 Euro mit Blick auf „vergleichbare Plätze in Städten“ als „mittel“ ansieht. Auch glaube er, dass ein niedrigerer Preis eher abschrecken würde, weil man sich frage, was da nicht stimme. Zudem brauche man das Geld, um den Platz in Schuss zu halten. „Die Kommentare im Internet wegen des Zustands sind viel wichtiger als eine App“, erklärte er und fügte augenzwinkernd an: „Wenn doch einer weniger kommt, übernehme ich den Ausfall.“

Von Thomas Haegeler