Altenburg

Es gibt Momente, die haben das Zeug, später mal als historisch zu gelten. Am Donnerstag war so einer – zu erleben in der Gerhard-Altenbourg-Straße. Vor dem Josephinum übergab Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) einen Scheck in Höhe von rund 650 000 Euro an den Altenburger Oberbürgermeister André Neumann (CDU). Mit diesem Betrag übernimmt das Wirtschaftsministerium 75 Prozent der förderfähigen Kosten für die Planungen zur Sanierung des altehrwürdigen Hauses. Damit dort mittelfristig etwas ganz Großes entstehen kann: die Altenburger Spielewelt, ein touristisches Millionen-Projekt.

Der spannende Moment: Wolfgang Tiefensee (l.) übergibt vor dem Josephinum den Fördermittelbescheid für die Planung der Spielwelt in Altenburg an Oberbürgermeister André Neumann. Quelle: Mario Jahn

André Neumann zeigte sich äußerst erfreut, verwies aber auch auf die noch anstehenden Herausforderungen: „Altenburg muss auch weiterhin tief in die Tasche greifen.“ Denn die Errichtung der Spielewelt wird am Ende über 18 Millionen Euro kosten. Drei Millionen davon sind allein aus Eigenmitteln der Stadt zu bezahlen.

Wie geht es jetzt weiter?

Immerhin: Die Finanzierung der Planungsphase ist nun gesichert, im April kann es losgehen. Diese Zeit, während der Planer und Architekten das verfallene Gebäude inspizieren sollen, wird laut Oberbürgermeister etwa eineinhalb bis zwei Jahre dauern. Danach folgt der eigentliche Baustart. Und die Eröffnung? Neumann bleibt bewusst vage: „Wir sagen 2026.“

So soll die Spielewelt mitsamt dem Anbau aussehen. Quelle: Baukonzept (Lichtenstein)

Was ist genau geplant?

Die Spielewelt soll nach ihrer Fertigstellung aus drei Hauptbereichen bestehen: einer Ausstellungs- und Erlebniswelt, einem Spielecafé und einem sogenannten InnovationLab (englisch für Innovations-Labor). Das erste Gebiet soll vier Themenbereiche sowie die Spielkartensammlung umfassen, die sich derzeit noch im Residenzschloss befindet. Im Spielecafé sollen Spiele gespielt und ausgeliehen werden, während das InnovationLab zeigen soll, wie das Prinzip „Spiel“ für professionelle Zwecke genutzt wird.

Oberbürgermeister André Neumann (r.) erläuterte Minister Wolfgang Tiefensee im Josephinum, wie die Spielewelt einmal aussehen soll. Quelle: Mario Jahn

Da das Josephinum in seinen momentanen Ausmaßen für die geplanten Bereiche nicht genug Platz bietet, ist zusätzlich zur Renovierung geplant, einen separaten, komplett neuen Anbau zu errichten. Außerdem soll das ganze Areal für Menschen mit Beeinträchtigung zugänglich gemacht werden.

Die Renovierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes ist Teil der Tourismusstrategie für das Altenburger Land und soll laut Wirtschaftsminister Tiefensee dafür sorgen, Menschen von außerhalb anzuziehen. Auch der Rathauschef ist davon überzeugt, dass die geplante Attraktion mehr als einen Vorteil mit sich bringt: „Wenn die Spielewelt ihre Pforten öffnet, wird es nachhaltige Impulse für Gastronomie, Einzelhandel und Tourismus geben.“

Geschichtsträchtiges Gebäude

Mit der Wahl des historischen Josephinums als künftigem Domizil der Spielewelt schlägt die Stadt laut Rathaussprecher Christian Bettels gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Das 1841 errichtete Gebäude, das einst das Parlament des Herzogtums Sachsen-Altenburg beheimatete, steht seit 1997 leer – und bekommt nun eine neue Nutzung.

Hochherrschaftlich: Obwohl die Eingangshalle noch marode aussieht, kann man sich doch vorstellen, wie hier Besucher künftig einmal staunen werden. Quelle: Mario Jahn

Neben seiner guten baulichen Qualität sei das Gebäude auch aufgrund seiner Lage mitten in Altenburg eine kluge Wahl. Denn mit der Sanierung könne man Impulse setzen, um die Altenburger Innenstadt zu beleben. „Ich glaube, die Altenburger sind sehr froh darüber.“

Hingucker: Der Blick in die Kuppel des Josephinums lässt die einstige Pracht des Gebäudes erahnen. Quelle: Mario Jahn

Von Tobias Wagner