Altenburg

Mit einer Fahnenaktion hat die Stadt Altenburg in dieser Woche ein Zeichen gegen Atomwaffen gesetzt. Seit Montag weht am Rathaus weithin sichtbar die grünweiße Flagge der Mayors For Peace (dt.: Bürgermeister für den Frieden – Anm. d. Verf.), teilte die Stadtverwaltung mit. Insgesamt beteiligten sich circa 300 deutsche Städte an dem Flaggentag. Sie eint das Ziel, eine friedliche Welt ohne Atomwaffen zu schaffen.

Im Unterschied zu den meisten anderen Kommunen wird die Fahne in Altenburg bis nächste Woche Montag hängen bleiben. „Es ist ein Stück weit Symbolpolitik, aber eine ganz wichtige“, sagte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) zur Aktion. „Denn alle müssen sich das Problem ins Gedächtnis rufen.“ Für Altenburg war die Fahnenaktion eine Premiere. Denn die Skatstadt ist – nach einem Beschluss des Stadtrats im Oktober 2018 – erst seit Februar dieses Jahres Mitglied in dem Bündnis Mayors For Peace. Neumann hatte die Beitrittsurkunde von seinem Amtskollegen aus Hiroshima, Kazumi Matsui, per Post bekommen.

Bleibt die Frage, warum die Fahne am 8. Juli gehisst wurde. Auf diese Weise soll an ein wegweisendes Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag erinnert werden, das an jenem Tag anno 1996 veröffentlicht wurde. Darin wird festgestellt, dass „eine völkerrechtliche Verpflichtung (besteht), in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen, die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle führen“.

Von ovz