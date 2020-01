Altenburg führt neues Bezahlsystem ein – Kameras kommen später

Altenburg

Nach der Gebührenerhöhung im Herbst hat die Stadt Altenburg ihren Wohnmobilstellplatz auf Vordermann gebracht. „Die Reparaturen sind alle abgeschlossen“, sagte Rathaussprecher Christian Bettels auf OVZ-Nachfrage. Im Detail wurden die partiell defekten Sanitäranlagen sowie die zum Teil kaputten Stromsäulen und Münzautomaten erneuert. Zudem sicherten Mitarbeiter des Referats Stadtwirtschaft Letztere auf dem Platz am Großen Teich mit Metallbügeln und Schlössern.

Neues Bezahlsystem kommt schnell, Kameras dauern länger

Der Wohnmobilstellplatz am Großen Teich Altenburg ist in Schuss gebracht worden. Unter anderem wurden Automaten und Sanitäranlagen repariert. Quelle: Mario Jahn

Doch damit haben sich die Investitionen in die in den vergangenen Jahren immer wieder durch Vandalismus beschädigte Anlage am Rande des Stadtwalds noch nicht erschöpft. Wie Bettels weiter mitteilte, werden die Automaten und damit das Bezahlsystem des Wohnmobilistellplatzes noch in diesem Monat auf Wertmarken umgerüstet. Demnach entfällt damit auch das – vor allem von Nutzern des Stellplatzes – häufig kritisierte Bezahlen mit Kleingeld.

Die einzige Neuerung, die weiter auf sich warten lässt, ist die Videoüberwachung des Areals. „Sie ist auf dem Weg“, sagte Bettels dazu. Derzeit laufe die Abstimmung mit der Installationsfirma über letzte Details. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Videoüberwachung in der ersten Jahreshälfte hinkriegen.“ Bei den zu klärenden Dingen gehe es offenbar um die Fragen, wo die Kameras installiert, wo aufgezeichnet und wie lange die Aufnahmen gespeichert werden. „Das muss alles mitbedacht werden.“

Höhere Gebühren sollen Kameras gegenfinanzieren

Das Münzbezahlsystem soll in den nächsten Wochen einem Wertmarkensystem weichen. Quelle: Mario Jahn

Der Überwachung des Stellplatzes, der 13 Wohnmobile aufnehmen kann, hatte der Stadtrat im September mit der Gebührenerhöhung von sechs auf 13 Euro pro Nacht zugestimmt. Die Stadtverwaltung und die klare Mehrheit der Volksvertreter sieht es als nötig an, das Gelände an der Teichpromenade mit Kameras überwachen zu lassen. Kein Wunder, angesichts von 30 Strafanzeigen wegen Vandalismus ohne einen einzigen Ermittlungserfolg – und das allein anno 2018.

Vor allem die Fraktion der Linken hatte die höheren Gebühren als unbegründet kritisiert,wenn keine entsprechenden Modernisierungsmaßnahmen stattfänden. Die Verwaltung unter Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) begründete die Maßnahme, die jährlich 7000 Euro mehr bringen soll, neben der ohnehin schon guten Ausstattung des Stellplatzes unter anderem mit der Finanzierung von Reparaturen und Kameras. Letztere, die an Laternenmasten angebracht werden sollen, kosten etwa 5000 Euro.

Von Thomas Haegeler