Altenburg geht dieses Jahr selbst auf Jagd nach Rasern

Altenburg

Raser können in Altenburg aufatmen. Vorerst zumindest. Denn die Pläne der Skatstadt, selbst mit Blitzern auf die Jagd nach Temposündern zu gehen, sind noch nicht in dem Topf, in dem es kocht. Hatte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) derlei Überlegungen im Februar des Vorjahres angekündigt, präzisiert nun Rathaussprecher Christian Bettels, dass das Blitzer-Vorhaben in den nächsten Monaten umgesetzt werden soll.

Polizei und Stadt offenbar unterschiedlicher Meinung

Demnach will die Stadt in diesem Jahr „in eigener Regie an ausgewählten Punkten im Stadtgebiet Geschwindigkeitsübertretungen ahnden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, teilte Bettels auf Nachfrage mit. Voraussetzung dafür sei das „Herstellen des Einvernehmens mit der Landespolizeidirektion. Das Verfahren zur Abstimmung läuft bereits.“

OVZ-Informationen zufolge geht es hier nur schwer voran. Grund: Die Polizei, die auch selbst blitzt, und Stadt vertreten zuweilen unterschiedlich Standpunkte, wo die Kommune wie oft blitzen kann und wo nicht oder weniger als geplant. Denn prinzipiell darf nur dort die Geschwindigkeit des Verkehrs überwacht werden, wo es schwerpunktmäßig zu Unfällen kommt oder wo eine besonders hohe Gefahr dieser besteht.

Entscheidung für Miet-Blitzer bereits gefallen

Einen Schritt weitergekommen ist die Verwaltung hingegen schon bei der Frage, ob die Radar-Fallen gekauft werden oder nicht. „Die Stadt will kein eigenes Blitzer-Fahrzeug anschaffen, sondern prüft eine andere Variante unter vertraglicher Zuhilfenahme eines privaten Dienstleisters, der entsprechend spezialisiert ist“, erklärte Bettels weiter. Das heißt: „Wir favorisieren die Variante, ein Gerät zu mieten.“ Dies habe sich angesichts der weiter angespannten Haushaltssituation als wirtschaftlicher erwiesen als die Kauf-Variante. Allerdings rechnen sich in vielen Kommunen die eigenen Blitzer sehr schnell.

Auch wenn sich die Stadt Altenburg bei einer Firma einen mobilen Blitzer plus technisch versierten Mitarbeiter für die Tempokontrollen leiht, stellt Sprecher Bettels doch klar: „Die Stadt ist und bleibt jederzeit Herr des Verfahrens, ein noch zu schulender Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes wird bei jeder Tempomessung von Beginn bis Ende dabei sein.“ Im Anschluss werte man die Daten aus und übergebe sie, so dass die Bußgeldstelle des Ordnungsamts „bei entsprechenden Verstößen die Verfahren selbstständig“ weiterführe. Heißt: entsprechende Bescheide verschickt.

Zusätzliches Personal fürs Ordnungsamt

Nach OVZ-Informationen aus dem Rathaus plant die Stadt zudem, in nächster Zeit zusätzliche Mitarbeiter im Ordnungsamt einzustellen. Dies geschieht jedoch nicht nur vor dem Hintergrund der Blitzer-Pläne, sondern auch wegen allgemeiner Defizite bei Ordnung und Sicherheit. So sollen diese etwa auch die illegale Entsorgung vor allem von Sperrmüll eindämmen.

Mit dem geplanten Einsatz von Blitzern geht Neumann nicht nur in Opposition zu seinem Vorgänger Michael Wolf ( SPD), der derlei Maßnahmen als „Gängelei der Bevölkerung“ ablehnte, sondern ist zugleich die erste Kommune, die Temposündern selbst zu Leibe rückt. Allerdings ist Altenburg aufgrund der Größe auch die einzige Stadt im Landkreis, die selbst blitzen darf. Denn per Verordnung geht das in Thüringen erst ab einer Einwohnerzahl von über 20 000.

Pro und Contra zu städtischen Blitzern

Dass in der Skatstadt durchaus Handlungsbedarf in Sachen Verkehrssicherheit besteht, hatte Neumann vor knapp einem Jahr mit eigenen Erfahrungen untermauert. So werde in Altenburg vor allem an Wochenenden und nachts „selbst in engsten Gassen“ gerast, sagte Neumann damals und bezeichnete die finanziellen Einnahmen aus den Geschwindigkeitskontrollen als „schönen Nebeneffekt“. Hauptsächlich gehe es ihm aber um die Sicherheit. „Die Raserei ist eine Katastrophe!“ Das nahmen ihm einige freilich nicht ab und kritisierten die Blitzer-Pläne deswegen.

Von Thomas Haegeler